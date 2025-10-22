En medio de la más reciente emisión del programa ‘Buen día, Colombia‘, los presentadores sorprendieron a la audiencia al interrumpir la transmisión para compartir una triste noticia que conmocionó al equipo del canal RCN y a los televidentes.

En vivo, los conductores confirmaron el fallecimiento de uno de los miembros más queridos del equipo técnico: el camarógrafo Édgar Prieto, conocido cariñosamente como ‘Caballo’.

Prieto había acompañado al equipo en distintas grabaciones semanas atrás, siendo reconocido no solo por su profesionalismo, sino también por su alegría y cercanía con todos los integrantes del programa. Su muerte, ocurrida de manera repentina, dejó un profundo vacío entre quienes trabajaron a su lado.

Visiblemente afectados, Andrés López, María Mercedes Ruiz y Orlando Liñán se tomaron unos minutos para rendirle un emotivo homenaje en pleno programa.

“Queremos rendir un homenaje a una persona que estuvo muy cerca de nuestro programa, quien nos acompañó hace unas semanas, pero partió de este mundo dejándonos su sonrisa, su carisma y un excelente trabajo en el estudio. Un gran amigo, al que siempre recordaremos como ‘Caballo’”, expresó Andrés López, mientras sus compañeros lo escuchaban visiblemente conmovidos.

Por su parte, Orlando Liñán envió un mensaje especial a todos los camarógrafos del canal, quienes compartieron largas jornadas con Édgar:

“Este también es un sentido pésame para todos los camarógrafos, porque fueron sus fieles compañeros. Compartieron con él momentos de trabajo y amistad que hoy quedan como un recuerdo muy valioso”.

¿De qué murió camarógrafo de ‘Buen día, Colombia’?

De acuerdo con información conocida por Pulzo, Édgar Prieto falleció a causa de un infarto fulminante el pasado lunes 20 de octubre. Tenía 59 años y acababa de regresar a Bogotá tras pasar unos días de vacaciones con su familia en su finca. Según una fuente cercana al canal le contó a este medio, “llegó a la ciudad y poco después le dio el infarto”.

Prieto estaba casado, tenía hijos y era un hombre muy activo, alegre y deportista. Había iniciado su carrera en RCN hace varios años como asistente de cámaras, y su crecimiento profesional lo llevó a formar parte del equipo técnico de ‘Buen día, Colombia’.

Orlando Liñán también lo recordó, en medio del programa, dijo que lo conoció durante las grabaciones del ‘reality’ ‘Soldado 1.0‘, donde Édgar ya se destacaba por su compromiso y su entusiasmo y además dijo que tenía un tatuaje del Ejército Nacional de Colombia.

El homenaje en ‘Buen día, Colombia’ fue un reflejo del cariño que todos sentían por él. Su sonrisa, su amabilidad y su pasión por el trabajo permanecerán en la memoria de quienes compartieron con él dentro y fuera del set.

