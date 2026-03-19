La música colombiana atraviesa uno de sus momentos más vibrantes y diversos, y así quedó en evidencia con el anuncio oficial de los nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical del país.

Sigue a PULZO en Discover

Este evento celebra lo mejor del talento nacional, destacando a artistas que han logrado posicionarse tanto en Colombia como a nivel internacional.

(Vea también: Marcela Reyes se pronunció ante la jugada de Yina Calderón a Karina García en ‘LCDLF’ en Premios Nuestra Tierra)

La gala de premiación se llevará a cabo el próximo 14 de mayo en el Auditorio de Colsubsidio, en Bogotá, en una noche que promete reunir a las principales figuras de la música y ofrecer presentaciones memorables.

Lee También

Además, el evento será transmitido en vivo a través de la aplicación de Canal RCN, permitiendo que fanáticos dentro y fuera del país sigan cada momento.

El anuncio de los nominados se hizo en un encuentro especial que reunió a medios de comunicación, artistas, representantes de la industria y creadores de contenido, reflejando la importancia y el alcance que han adquirido estos premios con el paso de los años.

Entre los asistentes destacaron nombres como Beéle, Ryan Castro, Manuel Medrano, Martina La Peligrosa, Don Tetto, Karen Lizarazo, entre otros, quienes hacen parte activa de la escena musical actual.

En esta edición, el artista Beéle lidera las nominaciones con un total de 18 menciones, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del año. Le sigue Ryan Castro con 17 nominaciones, mientras que Kapo suma 13 y Duplat alcanza 7.

Lista completa de nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026

La lista también incluye a figuras de talla internacional como Karol G, Shakira, Carlos Vives, J Balvin y Morat, evidenciando la proyección global de la música colombiana.

Mejor artista global

Ryan Castro.

Karol G.

Shakira.

Maluma.

J Balvin.

Kapo.

Beéle.



Mejor canción global

La Villa – Ryan Castro, Kapo, Gangsta.

Ba Ba Bad Remix – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal.

Papasito – Karol G.

La Plena – W Sound, Beéle, Ovy on the Drums.

No tiene sentido – Beéle.

Mejor artista nuestra tierra del año

Blessd.

Andrés Cepeda.

Juliana.

Yeison Jiménez.

Bomba Estéreo.

Ela Taubert.

Carlos Vives.

Kapo.

Silvestre Dangond.

Manuel Turizo.

Mejor canción / composición nuestra tierra del año

La Pelirroja – Sebastián Yatra.

Dulce y Amarga – Duplat y Andrés Cepeda.

Aprendí – Nanpa Básico.

Me toca a mí – Morat y Camilo.

Si te pillara – Beéle.

Volver – Piso 21, Marc Anthony, Beéle.

Río – J Balvin.

Enamorarte mil veces – Fonseca, Manuel Medrano.

Bronceador – Maluma.

500 – Carlos Vives y varios artistas



Mejor artista revelación

Sebaxxss.

Brokix.

Jhay P.

Manuel Lizarazo.

Kris R

Aria Vega.

María Fuell.

Martín Elías Jr.

Emilio Cabra.

Hamilton.

Productor del año

Gangsta.

SOG.

Prodmonja.



Los Money Makers.

Georgy Parra Salvaje.

Ovy on the Drums.

Duplat.

Juan Pablo Vega.

The Prodigiez.

Juan Fonseca “El Jefe”.

Keityn.

Sebastián Avilés.



Mejor álbum del año

Sendé – Ryan Castro.

Preguntas a las 11:11 – Ela Taubert.

Ya es mañana – Morat.

Milagro – Sebastián Yatra.

Bogotá – Andrés Cepeda.

Dulce y Amarga – Duplat.

La Pista – Juliana.

Borondo – Beéle.

El último baile – Silvestre Dangond.

Un Verano en Caliyork – Junior Zamora.

La tierra del olvido 30 años – Carlos Vives.

Uno más uno – Maca y Gero



Mejor artista urbano

Ryan Castro.



Beéle.



Feid.



Kris R.



Blessd.



J Balvin.



Maluma.



Kapo.



Hamilton.



Nanpa Básico.



Mejor canción urbana

Se lo juro mor – Feid.



Río – J Balvin.



Quiero + – Greeicy.



Muévelo – Kali Uchis.



Muñeca de urba – Kris R, Dei V.



Guaia – Reykon.



Guayabo – Alkilados y otros.



Ghosteo – Lalo Ebratt.



Ojalá – Ryan Castro.



Solcito – Miguel Bueno, Juan Duque.



Mejor colaboración urbana

Verano Rosa – Karol G, Feid.



La Plena – W Sound, Beéle, Ovy on the Drums.



Como Oreo – Blessd y otros.



Yogurcito Remix – Blessd y varios artistas.



Costeñita – Dekko, Aria Vega.



La Villa – Ryan Castro, Kapo.



Parte y Choque – Ryan Castro y otros.



Menos el Cora – Ryan Castro, Manuel Turizo.



Yo y Tú – Beéle, Quevedo.



Amista – Blessd.



Un polvito + – Maluma, Maisak.



Mejor artista afrobeats

Beéle.



Aria Vega.



Altafulla.



Hamilton.



Zaider.



Kapo.



Jossman.



Yera.



Juan Duque.



Junior Zamora.



Mejor canción afrobeats

La Villa – Ryan Castro, Kapo.



Mi Refe – Beéle.



Agua e Panela – Aria Vega.



Top Diesel – Beéle.



Mi Reina – Hamilton, Nanpa Básico.



No tiene sentido – Beéle.



Un Afrito – Juan Duque.



Si te pillara – Beéle.



Sagitario – Junior Zamora.



Korasong – Kapo.



Volver a verte – Goyo, Zaider.



Flaka – varios artistas.



Solcito – Miguel Bueno, Juan Duque.



Mejor artista pop femenina

Ela Taubert.



Annasofía.



Sofía Castro.



Juliana.



Natalia Natalia.



Laura Maré.



Antonia Jones.



Susana Cala.



Laura Pérez.



Greeicy.



Mejor artista pop masculino

Sebastián Yatra.



Andrés Cepeda.



Manuel Medrano.



Manú.



Manuel Lizarazo.



Duplat.



Santiago Cruz.



Camilo.



Andrey Serrano.



Alejandro Santamaría.



Mejor dúo o grupo pop

Timo.



Cali y el Dandee.



Piso 21.



Maca y Gero.



Las Villa.



Morat.



Alkilados.



Opa!.



Monsieur Periné.



Oh’laville.



Mejor canción pop

La Pelirroja – Sebastián Yatra.



No supiste cuidarnos – Ela Taubert.



Humo – Annasofía.



Vino Rosé – Timo.



Dos veces – Natalia Natalia.



Aviones de Papel – Susana Cala.



Ojalá – Laura Maré.



Bonita – Manuel Lizarazo.



Empezar de Cero – Manú.



Primera Vez – Opa!, Juliana.

Mejor artista popular

Yeison Jiménez.



Nico Hernández.



Alzáte.



Pipe Bueno.



Jessi Uribe.



Jhonny Rivera.



Pasabordo.



Arelys Henao.



Luis Alfonso.



Paola Jara.



Francy.



Mejor canción popular

Mi Fortuna – Ryan Castro, SOG.



Me enamoré – Nico Hernández.



GPS #2 Guayabi – varios artistas.



Se acabó – Yeison Jiménez.



Destino Final – Yeison Jiménez.



Entre tres – Arelys Henao, Paola Jara, Francy.



La Fórmula – Luis Alfonso.



El Agropecuario – Joaquín Guiller.



Mamá – Las Posada.



Calmando penas – Luis Alberto Posada.



Mejor artista vallenato

Silvestre Dangond.



Jorge Celedón.



Karen Lizarazo.



Ana del Castillo.



Mono Zabaleta.



Rafa Pérez.



La Banda del 5.



Orlando Liñán.



Los Chiches Vallenatos.



Churo Díaz.



Elder Dayán Díaz

Los ganadores serán elegidos mediante un sistema mixto que combina la votación de un jurado especializado —integrado por periodistas y críticos musicales— con la participación del público.

Las votaciones estarán abiertas desde el 26 de marzo hasta el 30 de abril a través del sitio web oficial de los premios, donde los seguidores podrán apoyar a sus artistas favoritos en cada categoría.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.