Por: El Espectador

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Anne Carson, reconocida poeta, ensayista, traductora y profesora especializada en literatura clásica, fue anunciada como la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026, según informó la Academia Sueca. Su producción literaria, caracterizada por ser "audaz e innovadora", de acuerdo con la institución, refleja su profunda pasión por la cultura y los textos de la Grecia antigua, una vocación que surgió en su juventud cuando un profesor la invitó a explorar el mundo clásico. Este hecho marcó profundamente su formación como escritora y se convirtió en la base de su obra creativa, según lo relatado por la propia Carson.

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La influencia clásica se aprecia tanto en su obra original como en sus traducciones. Carson ha traducido fragmentos de autoras y autores griegos antiguos como Safo y ha realizado versiones de tragedias emblemáticas de Sófocles y Eurípides, según la información proporcionada por El Espectador. Además, ha sido destacada por la Academia Sueca por la manera en que fusiona las tradiciones literarias antiguas con formas y relatos contemporáneos, permitiéndole explorar temas universales desde una óptica propia.

Entre sus obras más representativas se encuentra Autobiography of Red: A Novel in Verse, publicada en 1998, donde reinterpreta el mito clásico de Gerión mediante una novela en verso que tiende puentes entre la antigüedad y la modernidad, así como entre poesía y prosa. El miembro de la Academia Sueca, Steve Sem-Sandberg, recomendó especialmente esta obra por su originalidad al recontar los trabajos de Heracles a través de la mirada de un joven enamorado.

Otro título relevante es Eros the Bittersweet (1986), su primer libro de ensayo, en el que Carson analiza el concepto griego de Eros como fuerza impulsora de la poesía, combinando dolor y dulzura en una estructura que presenta visiones contrapuestas. De acuerdo con la Academia, este método le permite generar una perspectiva "estereoscópica" que muestra simultáneamente diversas voces.

En Economy of the Unlost (1999), Carson examina el duelo a través de los poetas Simónides de Ceos y Paul Celan, estableciendo diálogos entre épocas remotas que, según la Academia Sueca, ilustran su capacidad para reunir tradiciones dispares e inspirar nuevas formas literarias.

La obra The glass essay (1995) sobresale por borrar las fronteras entre géneros. Narra el aislamiento de una mujer tras una ruptura, acompañada por su madre y la evocación de Emily Brontë; la Academia destaca cómo la poesía y la historia se entrelazan para abordar la soledad femenina.

Por último, Nox (2010), dedicada a la memoria de su hermano Michael, utiliza un formato poco convencional: una caja con acordeón de textos, fotografías y cartas, incorporando además un poema de Catulo, que aporta profundidad y resonancia temporal al duelo, como describió la Academia Sueca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales obras de Anne Carson que llevaron a que recibiera el Premio Nobel de Literatura 2026?

Las obras mencionadas por la Academia Sueca incluyen 'Autobiography of Red: A Novel in Verse', 'Eros the Bittersweet', 'Economy of the Unlost', 'The glass essay' y 'Nox'. Cada una de estas propuestas literarias explora desde distintos ángulos la tradición clásica, las emociones humanas y nuevas formas de expresión, demostrando la capacidad de Carson para combinar géneros, épocas y perspectivas utilizando la poesía y el ensayo.

¿Qué importancia tiene la literatura clásica en la obra de Anne Carson, según la Academia Sueca?

De acuerdo con la Academia Sueca, la literatura clásica constituye el núcleo de la creación de Anne Carson. Su fascinación por el mundo griego se refleja tanto en sus traducciones como en sus textos originales, donde utiliza los mitos y voces antiguas para abordar temas contemporáneos y universales. Esta integración de diálogos entre diversas tradiciones literarias ha sido clave para definir su voz como escritora y merecer el Nobel.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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