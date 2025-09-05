La exreina de belleza Andrea Tovar, recordada por haber representado a Colombia en Miss Universo y consolidarse como una de las mujeres más admiradas del país, sorprendió recientemente al anunciar su separación de Julián Guillermo, exjugador de Once Caldas, Santa Fe y el Balfiend, de Argentina, y padre de sus hijos.

La noticia causó revuelo, pues muchos consideraban que tenían una de las relaciones más sólidas del mundo del entretenimiento y el deporte. Sin embargo, detrás de esta decisión hubo meses de dolor, reflexión y, finalmente, un proceso de sanación que la misma Andrea compartió en una entrevista exclusiva para Revista Aló.

¿Por qué se separó Andrea Tovar de su esposo?

Con total sinceridad, la exreina confesó que los últimos meses han sido de los más difíciles de su vida. Reconoció que la ruptura la llevó a una profunda crisis emocional:

“Llegó un momento en el que me derrumbé por completo. Sentí que no podía con nada, que no me merecía nada y que sin ese apoyo emocional que me brindaba Julián, no era capaz de seguir. Me minimicé, me vi solo como mamá y esposa, y olvidé quién era yo como mujer”.

Esa sensación de pérdida de identidad fue un punto de quiebre en su vida. Aunque al comienzo le resultó imposible comprender lo que estaba pasando, Andrea asegura que con el tiempo ha podido mirar el proceso desde otra perspectiva.

Hoy agradece haber transitado por ese camino, ya que le permitió descubrir sus miedos más profundos: romper un hogar, enfrentar la soledad y asumir la crianza de sus hijos en solitario. “Fue un dolor del alma, un momento de oscuridad, pero también la oportunidad de redescubrirme”, explicó a ese medio.

En medio de la entrevista, Andrea aclaró que no fue ella quien tomó la decisión de separarse, algo que le causó aún más confusión y dolor.

“No es fácil. La mente te castiga con reproches, te hace sentir insuficiente, y eso puede llevarte a la depresión o la ansiedad. Pero entendí que debía desaprender muchas cosas, soltar culpas y empezar a valorarme por lo que soy más allá de ser esposa o madre”.

Una de las herramientas más importantes en su proceso de sanación ha sido la terapia. Con valentía, Andrea habló de la importancia de buscar ayuda profesional y de cómo la psicología le ha permitido regular sus emociones y enfrentar los pensamientos negativos.

“Durante muchos años se vio la terapia como un tabú. Hoy se habla más, pero todavía existe miedo de contar lo que sentimos. Yo entendí que los profesionales son clave: te dan técnicas para calmar tu sistema nervioso y procesar lo que duele. La terapia te confronta y te desnuda, pero también te reconecta con tu esencia”.

Gracias a este acompañamiento, Andrea Tovar ha logrado aceptar que puede ser frágil y vulnerable, que no tiene que cargar sola con todo y que equivocarse también hace parte de la vida. “Aprendí que está bien sentir miedo, que puedo permitirme caer, pero también levantarme más fuerte. Ahora valoro mucho más mi propia compañía y el poder de reconocer mis emociones sin juzgarme”.

En la actualidad, la exreina asegura que todavía atraviesa un camino lleno de altibajos, con temores de abrirse nuevamente al amor, pero también con un sentimiento de liberación. A pesar de lo duro que fue aceptar una realidad que no buscaba, se siente más fuerte y consciente de su valor. “Me costó mucho aceptar lo que pasó, pero ahora entiendo que esta experiencia me está transformando y que viene una nueva vida para mí”.

