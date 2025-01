La exreina de belleza Andrea Tovar y el futbolista Julián Guillermo Rojas, quienes comenzaron su relación en 2017, habrían llegado a su fin como pareja. Según ‘La red’, lo confirmó una fuente cercana a Tovar y Rojas.

La pareja, que en 2018 dio la bienvenida a su hija Elena y en 2020 a su hijo Lorenzo, se casó en una ceremonia religiosa el 18 de junio de 2021 en Quibdó, y luego celebraron su unión civil en Armenia al mes siguiente. Sin embargo; parece que este amor no ha perdurado.

Aunque Andrea Tovar no ha confirmado ni desmentido los rumores sobre su separación, fuentes cercanas a la pareja aseguraron a ‘La red’ que la relación está definitivamente terminada. “Intentamos contactar a Julián Guillermo, pero dijo que no, pero un no, nervioso”, dijo Carlos Giraldo.

“Lo que sí pudimos verificar fue que la última publicación que ambos compartieron juntos en sus redes sociales fue el 23 de junio de 2023. Desde entonces, no han aparecido juntos en ninguna imagen”, contó Giraldo a ‘La red’.

Por su parte, Andrea Tovar publicó una foto con Julián solo el 6 de octubre de 2024, lo que ha causado más especulaciones sobre el estado de su relación.

Además, fuentes cercanas mencionaron que se rumorea sobre una posible infidelidad como uno de los factores que habría influido en la ruptura. Al respecto, Andrea Tovar prefirió mantenerse discreta, aclarando al programa que no hablaría de su vida privada y que no confirmaría ni negaría los rumores.

Otro dato relevante es que, tras varios meses de silencio en sus redes sociales, tanto Andrea como Julián dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, lo que refuerza las suposiciones de que su relación ha llegado a su fin.

A pesar de los intentos por obtener una respuesta oficial, lo único claro hasta el momento es que ambos parecen haber tomado caminos separados.

