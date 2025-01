Durante una entrevista en el pódcast ‘Sinceramente Cris’, con la periodista Cristina Estupiñán, la exjurado del programa ‘Yo me llamo’, Luz Amparo Álvarez, compartió una conmovedora historia sobre su padre, quien fue víctima de un grave error médico en su juventud, un hecho que estuvo a punto de costarle la vida.

Según relató la comediante, cuando su padre tenía solo 12 años, fue diagnosticado erróneamente como muerto debido a lo que en ese tiempo se conocía como catalepsia, una condición que simula la muerte al detener temporalmente las funciones vitales del cuerpo.

Luz Amparo explicó que en esa época, debido a la falta de conocimiento sobre la catalepsia, su padre fue declarado muerto y casi enterrado vivo. “Mi papá tenía una condición muy especial cuando tenía 12 años que lo iban a enterrar vivo y en esa época se decía que era catalepsia”, relató la humorista.

Sin embargo, su padre fue rescatado a tiempo antes de ser enterrado, pero el incidente dejó secuelas permanentes en su salud. Tras ser revivido, perdió la capacidad de caminar y hablar, por lo que tuvo que aprender a hacerlo nuevamente desde cero.

A pesar de los esfuerzos por recuperar sus habilidades motoras y su capacidad de comunicación, Luz Amparo explicó que su padre nunca recobró por completo la motricidad ni el habla, lo que marcó un cambio irreversible en su vida. “Mi papá nunca recobró el movimiento, ni su forma de hablar, tampoco”, detalló la actriz.

Sin embargo, su familia encontró en el humor un refugio para enfrentar las dificultades que trajo consigo este evento. Luz Amparo también recordó cómo su madre asumió un rol fundamental en el cuidado de su esposo, demostrando una fortaleza admirable.

“Mi mamá siempre lo cogía de gancho, esa fortaleza y esa firmeza… A veces era ‘¿qué hace con don Leo?’, mi papá no tenía equilibrio y no hablaba bien. A veces decía: ‘está borracho’, y yo le respondía: ‘no, no está borracho’”, comentó entre risas.