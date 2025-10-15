Después de 18 años de ausencia, Amaia Montero anunció su regreso como vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’, una noticia que ha causado gran revuelo en la industria musical española e internacional.

La banda, que marcó a toda una generación con éxitos como ‘Rosas’, ‘20 de enero’, ‘Puedes contar conmigo‘ y ‘Cuídate‘, vuelve a reunir a su formación original casi dos décadas después de la salida de la cantante.

El esperado regreso fue confirmado a través de un emotivo video publicado en la cuenta oficial de Instagram del grupo, donde se ve a Amaia nuevamente en el estudio junto a sus compañeros Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería). La publicación estuvo acompañada de un mensaje nostálgico que conmovió a sus seguidores:

“Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo? La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras.”

En el comunicado, la banda también adelantó que llevan un año trabajando en nuevas canciones desde San Sebastián, su ciudad natal, y que pronto darán más detalles sobre esta nueva etapa.

“Necesitábamos levantar la mano y decirles que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que su pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”, añadieron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Oreja de Van Gogh – Oficial (@laorejadevangogh)

¿Guitarrista de ‘La Oreja de Van Gogh’ se va de la agrupación?

Sin embargo, el esperado reencuentro no ha estado exento de sorpresas. El guitarrista Pablo Benegas, uno de los miembros fundadores y principales compositores del grupo junto a San Martín, anunció que no participará en esta nueva etapa sobre los escenarios, aunque aclaró que no se retira definitivamente de la banda.

En el mismo comunicado, los integrantes expresaron su apoyo a Benegas, explicando que su decisión responde a un deseo personal de descansar tras tres décadas de carrera continua:

“Nuestro querido Pablo sigue formando parte del grupo, aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor.”

Por su parte, en declaraciones al diario El País de España, Benegas reiteró que su pausa es temporal y no implica una ruptura con el grupo:

“No dejo el grupo, pero no los voy a acompañar en esta etapa.”

Fuentes cercanas citadas por el mismo medio aseguraron que no existe ningún conflicto interno entre el guitarrista y Amaia Montero, y que la relación entre ellos es cordial. Según estas versiones, la ausencia de Benegas responde más bien al “cansancio lógico” tras tantos años de giras, grabaciones y compromisos musicales.

No obstante, el diario El Mundo recordó que, cuando Montero abandonó la agrupación en 2007, varios medios especularon sobre supuestas diferencias personales entre la cantante y Benegas, rumores que ambos siempre negaron públicamente. Aquel año, la artista decidió emprender una carrera como solista que la llevó a publicar temas como ‘Quiero ser’ y ‘Caminando’, mientras que la banda continuó con Leire Martínez como vocalista.

Durante los años con Martínez al frente (2008-2024), ‘La Oreja de Van Gogh’ mantuvo su éxito con canciones como ‘El último vals’, ‘Inmortal’ y ‘El primer día del resto de mi vida’, consolidándose como una de las agrupaciones de pop más queridas de habla hispana.

