Allí, la expresentadora de RCN no solo habló de su peor oso, sino del destino que le gustaría conocer, su plan favorito, lo que no falta en su mesa de noche, a qué le tiene miedo y si quiere tener más hijos (ya tiene dos, Helena y Nicolás), entre otros detalles personales.

Adicionalmente, agregó unos datos asociados a su vida profesional como, por ejemplo, en qué gastó su primer sueldo y con qué presentador le gustaría trabajar.

En eso último mencionó a Carlos Calero y cabe recordar que ella habría estado a punto de lograr su sueño cuando le propusieron reemplazar a Carolina Cruz en ‘Día a día’, como se rumoró hace algunos días.

El peor oso de Laura Acuña

Sucedió cuando ya trabajaba en televisión, informaron en el punto dos de la publicación, donde agregaron esta declaración de la celebridad santandereana:

“El peor oso que he hecho en público fue alguna vez cuando presentaba entretenimiento, salió el nombre de una canción en francés… y ni idea cómo se pronunciaba”.

Esta no es la primera vez que la estrella de la televisión nacional cuenta un oso, en una entrevista con ‘Lo sé todo’ ya había revelado otro, pero más personal, con su hija.

“Estábamos en un centro comercial haciendo unas fotos para el formulario del jardín y ella [Helena], de una lado a otro del pasillo, le pareció divertidísimo decir que se había echado un pedito. ¡Gritaba de allá a acá! La gente que estaba ahí no podía de la risa y yo, de la pena. Yo creo que era morada, azul, verde, de todos los colores porque ella no le vio malicia, pero uno no dice eso”, relató, con algunas risas, la presentadora que algunos han dicho contrataron en ‘La voz’ de Caracol, aunque ni ella ni el canal lo han confirmado o desmentido.

Mientras el cuento del primer oso se puede leer en la edición impresa de 15 Minutos, el segundo aparece en este video del programa de Canal 1: