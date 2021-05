green

El artista, que encarnó a ‘el Pluma Blanca’ en ‘Diomedes, el Cacique de La Junta’, escribió un contundente texto en Instagram, que empezó con la frase: “Palabras de un Colombiano arrepentido.🇨🇴 🙌”.

Entre las cosas que mencionó, el famoso que también ha actuado en ‘La ley del corazón’, la bionovela sobre Martín Elías Díaz y ‘Lala’s spa’ aseguró que, incluso, estuvo en la posesión presidencial de Iván Duque con la ilusión de que “un nuevo país empezaba” y Colombia saldría adelante, pero hoy se da cuenta de que estaba “equivocado”.

(Vea también: ¿Qué es un golpe de Estado y por qué en Colombia (ahora) no ocurrirá uno?)

Asimismo, el actor expresó que la soberbia, la falta de experiencia, la improvisación y la indiferencia, son algunos de los males del Gobierno Nacional actual, al que también acusó de “encerrarse en una burbuja” desde la que parece que cree que “todo está perfecto”.

“Qué gran error comete aislándose de esa manera. Hoy el país da miedo, está sin control, no hay respeto por las instituciones ni por quienes nos gobiernan; jamás había visto un presidente tan irrespetado y eso que hemos tenido otros que creíamos peores, está claro que no sabe delegar y esa soberbia que genera el poder lo aísla de la problemática que se ha generado. Me pregunto, ¿no verá noticias? ¿No mirará el clamor de las redes? ¿No le dolerá lo qué pasa en el país? ¿Sus subalternos no serán capaces de decirle la verdad a su jefe?”, se lee en la carta de Aco Pérez, que fue candidato al Concejo de Valledupar en las elecciones de 2018, y continúa:

“Hoy, públicamente, me arrepiento de haber contribuido en su momento, de una u otra forma, para que este nefasto Gobierno llevara las riendas de nuestra nación. […] Muchos estamos decepcionados, nos volvimos críticos con la misma energía que tuvimos cuando lo apoyamos, no nos identificamos con sus políticas. […] Imagino que son las consecuencia que uno debe asumir cuando toma una decisión, pero jamás pensamos que escoger esta opción de gobierno tan diferente a la otra, llegase a ser tan mala al punto de ponerse uno a dudar en estos momentos si la otra opción era mejor que esta. Siempre hablamos de cambios pero terminamos votando por los mismos, ojalá esta rabia que tenemos la usemos votando bien en el 2022. Yo lo hice mal y aquí están las consecuencias”.

Por qué Aco Pérez, actor de ‘Diomedes’, votó por Iván Duque

Las razones las resumió el famoso en su misiva, donde dijo que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el candidato de Centro Democrático venció a Gustavo Petro, tuvo que elegir entre dos opciones opuestas y, en medio del temor que se generó bajó la idea de no ser Venezuela, optó por Duque. La juventud y el lema de campaña de ese político, también lo llevaron a darle su voto de confianza.

“Había que elegir entre dos opciones, la una extremadamente opuesta a la otra, y con el miedo inculcado de no caer en lo que había caído nuestro país vecino, decidí apoyar la causa que en ese momento encontré más democrática, ilusionado por la visión y juventud del nuevo presidente que me hacía pensar en un gobierno renovador y con proyección al futuro, como su lema ‘El futuro es de todos’, sin saber que esa juventud sería la culpable de una serie de improvisaciones que denotaban la falta de experiencia del nuevo mandatario”, afirmó el artista.

(Vea también: Iván Duque, dispuesto a hablar con Gustavo Petro y Juan Manuel Santos para salir de crisis)

Esta es la publicación de Aco Pérez sobre Iván Duque y el comentario en el que terminó su carta, pues el ‘post’ no le alcanzó. En estos mensajes insistió en que en las próximas elecciones, tanto de presidente como de Congreso, se debe votar mejor, para, dice él: “Acabar con tanto nepotismo y delfinazgo; ahí está el verdadero cambio y será la mayor demostración ‘violenta’ para quienes siempre nos han gobernado, quienes hoy ven desde su curubito con indiferencia cómo mueren colombianos que luchan por un cambio en nuestro país”.