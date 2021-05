En ese sentido, Iván Duque le preguntaron en Blu Radio si invitaría al expresidente Juan Manuel Santos o a opositores como Gustavo Petro a esos espacios, para llegar a acuerdos relacionados con la reforma tributaria y otros temas.

El mandatario respondió que justamente lo que se busca “es amplitud” de puntos de vista y por lo mismo no tendría problema en reunirse con Petro, promotores del paro o Santos, que recientemente se puso a disposición del Gobierno para mediar en la crisis.

“En la amplitud no puede haber sesgo ni estigmatizaciones ni exclusiones. Amplitud en los espacios donde esté la sociedad colombiana, donde estén los partidos, donde estén los dirigentes del sector privado, organizaciones sociales y también la juventud”, dijo Duque.

El jefe de Estado insistió en la emisora que no tiene sesgos y recordó cuando muchos creían que no se reuniría con Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, exjefe de las Farc y hoy director del partido Comunes.

“Si me he reunido con él [Timochenko], cómo no lo voy a hacer con otros dirigentes políticos. Es que los espacios de comunicación uno no los puede cercenar”, agregó.