green

Pulzo consultó a un abogado, especialista en derecho penal y derechos humanos, que pidió reserva de su identidad, y aseguró que es imposible hablar de golpe de Estado en Colombia, pues las Fuerzas Militares y el Gobierno están en una misma línea.

¿Qué es golpe de Estado?

El especialista le dijo a este medio que es cuando las fuerzas militares de un país: Ejército, Policía, Fuerza Aérea y la Marina (o grupos al margen de la ley) se toman el poder, ya sea de forma pacífica o mediante la fuerza.

Los golpes ocurren, normalmente, porque el grupo militar se siente desprotegido por parte del Gobierno o porque cree que las decisiones tomadas van en contra de sus lineamientos éticos y morales.

Además, para que ocurra un golpe de Estado, deben producirse cambios en los altos mandos militares:

“Si están en contra de golpe, se derrocará y se creará una nueva línea de mando”.

¿Es posible que haya un golpe de Estado en Colombia?

“Para esas situaciones de hecho se necesita de un respaldo de las fuerzas militares. En Colombia estamos muy lejos institucionalmente para que exista tal apoyo. […] Internamente, las fuerzas están fortalecidas. No hay esa ruptura“, aseveró el abogado a Pulzo.

Sobre la presencia del Inpec en las marchas que se presentaron en Medellín, el experto recordó que esta organización es un “órgano de custodia del poder Ejecutivo”, por lo tanto, no podría desarrollar este acto.

¿La Constitución apoya los golpes de Estado?

La respuesta es no, según el abogado, “son situaciones de hecho que no están reguladas por la Constitución”; por lo tanto, no son protegidas legalmente.

“No existen normas que fundamenten estas acciones”, informó el especialista.

(Vea también: Colombia está bajo una nueva “doctrina de guerra”, advierte el alcalde de Cali)

¿En Cali sí se podría presentar un golpe de Estado?

La capital del Valle del Cauca es un caso especial, mencionó el especialista en derecho; allí la fuerza pública se ha sentido desamparada por el Alcalde. A esto se le llamaría “golpe de Estado institucional” y se produce cuando el Estado va en contra de contener la violencia.

“Los golpes de Estado se dan cuando existe un malestar de las Fuerzas Militares ante los tipos de Gobierno. […] Cuando el Estado no apoya a la fuerza pública, se empieza a generar la ruptura. Ahí, el Ejército va en contra del poder ejecutivo”, concluyó el experto en Derechos Humanos.

En Colombia ya hubo un golpe de Estado

El general Gustavo Rojas Pinilla organizó un golpe de Estado en 1953, con el que derrocó al político conservador Laureano Gómez el 13 de junio de ese año; en aquel entonces, el país vivía una guerra bipartidista que facilitó el hecho de que las estructuras políticas estuvieran debilitadas.

No obstante, en 1957 los mismos militares fueron quienes lograron que Pinilla abandonara el mando y se volvió a instaurar un estado democrático.