En un episodio profundamente conmovedor en el programa de Youtube, ‘Inédito’ de la periodista Ángela Solano, la actriz Kimberly Reyes conversó sobre un capítulo doloroso y profundamente personal de su vida: su batalla contra la depresión y la ansiedad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Tapé los espejos”: Kimberly Reyes se sinceró por crisis depresiva que sufrió por cirugía)

A través de este diálogo sincero, Reyes no solo abrió su corazón, sino que también lanzó un poderoso mensaje de esperanza y concientización a miles de jóvenes que atraviesan situaciones similares.

Reyes articuló con valentía la realidad de vivir con trastornos de salud mental, describiéndolos como “ciclos que vienen y van”.

Lee También

“Hay momentos buenos y malos, hay momentos que te dan más duros que otros,” explicó. Su objetivo principal al compartir su historia es concientizar a aquellos que sienten que están solos en su sufrimiento, particularmente a quienes han llegado a pensar en autolesionarse o atentar contra su propia vida.

La actriz hizo hincapié en que muchas personas están pasando por momentos difíciles, y es crucial ser capaz de reconocer y aceptar que uno no se encuentra bien.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Reyes se refirió a su pasado de autolesiones. “Yo, como he dicho, desde jovencita me lastimaba mis brazos,” relató, señalando que las cicatrices son una realidad con la que vive.

La actriz, compartió un acto de sanación y reconciliación con ese doloroso historial: un tatuaje de un corazón en el brazo, una forma de transformar el recuerdo en aceptación de lo que estaba viviendo.

Este proceso de aceptación, según ella: “no fue un proceso fácil.” Reveló que durante años lo hizo en secreto, ocultándolo hasta que su madre se dio cuenta en un momento muy fuerte para ella.

Reyes identificó una constante que detona estos ciclos de tristeza y ansiedad: la presión autoimpuesta. “Creo que siempre ha sido la presión que Kimberly se pone en darle el 100 % y cumplir las expectativas de los demás y no las de ella misma, y eso fue clave,” confesó. Este descubrimiento fue un punto de inflexión.

El camino hacia la recuperación lo encontró en la vulnerabilidad y el apoyo. La actriz cuenta con “unos amigos fantásticos” a quienes se atrevió a decirles: “No estoy en un buen momento.” Reconocer y comunicar la situación es el primer paso. “Todos venimos de un proceso y de ahí se sale,” afirmó con convicción. En su mensaje final, Reyes quiso infundir ánimo, asegurando que, aunque cueste, es vital “encontrar el fondo y seguir luchando todos los días.”

La entrevista con Ángela Solano se convierte así en un faro para quienes están navegando la oscuridad, recordándoles que hay esperanza, que se puede salir adelante y que, fundamentalmente, hay muchas razones por las que uno tiene que vivir.

Es un testimonio de que la valentía reside en pedir ayuda y de que la sanación es posible cuando uno prioriza su propia paz sobre las expectativas externas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.