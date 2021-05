green

Este 26 de mayo, Diomedes Díaz cumpliría 64 años. La fecha es especial para sus fanáticos, pero aún más para sus familiares. Es por eso que Consuelo Martínez, la última esposa del famoso cantante, le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que le expresó lo importante que fue para ella.

Martínez es la madre de Freddy José, Carmen Consuelo y Katiuska Diaz Martinez y convivió con Diomedes por alrededor de 22 años. Ella fue la tercera esposa del ‘Cacique de la Junta’ y hace algunos meses fue noticia porque se conoció que recibió un buen dinero por aceptar dar aval para la creación de un documental sobre la vida del artista. Asimismo, a comienzo de año, la viuda de Díaz dio de que hablar por algunos retoques físicos que se hizo para lucir más joven.

Por el cumpleaños de su difunto esposo, Martínez compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos para rendirle homenaje y acompañó las imágenes con un extenso texto en el que tocó varios temas.

“Hoy estás de cumpleaños en el cielo, mi amor. Hoy te recuerdo más que todos los días. Eras tan feliz en un día como hoy que es imposible no recordarte con lágrimas. Me has hecho mucha falta y cada día que pasa sin ti es más difícil, pero nadie muere en esta tierra mientras viva en el corazón de quien se queda, y nuestro amor fue tan hermoso que hoy se hace inolvidable”, expresó la viuda de Diomedes en la primera parte de su publicación.

Díaz falleció el 22 de diciembre del 2013 a causa de un infarto y dejó un legado musical que por estas horas, a propósito del aniversario de su nacimiento, está siendo recordado por sus más fieles seguidores. Las canciones que más se escuchan en esta fecha son ’26 de mayo’, ‘La reina’, ‘Amarte más no pude’, ‘Mi Biografía’ y ‘Mi muchacho’, entre otras. (Aquí puede ver una curiosa historia de esta última canción, que incluye berrinche y todo)

La viuda de Díaz concluyó su mensaje haciendo referencia a lo importante que fue en su vida el cantante.

“Te doy gracias por todo el tiempo que me diste, por la paciencia, por tanto amor y por nuestros tres hijos. Me hiciste sentir las cosas más hermosas de la vida. Hoy te mando un ramo de besos que elevaré con mis oraciones al cielo, mi gran amor. Le pido a Dios por tu alma y tu descanso. Te amaré toda la vida, mi amor eterno”, finalizó Martínez.

Esta fue su publicación y, a continuación, un video en el que puede ver la historia de los 21 hijos de Diomedes: