Cada vez son más personas las que buscan oportunidades laborales fuera de Colombia, teniendo en cuenta que la remuneración en moneda extranjera termina siendo muy diferente a la recibida en pesos colombianos.

Aunque son varios los países que ofrecen trabajo remoto, Canadá se ha convertido en una de las naciones favoritas por los trabajadores, ya que suelen abrir vacantes regularmente y en diferentes áreas.

De hecho, este jueves 25 de abril se conocieron unas vacantes para diferentes perfiles, donde lo atractivo es que pagan 30 dólares de ese país (incluso más) por cada hora trabajada.

Ofertas de empleo en Canadá con pago de 30 dólares la hora o más

Community Manager en agencia de publicidad – 18 a 35 dólares la hora y 35 horas de trabajo a la semana

Requisitos: manejar el idioma inglés, tener un título o diploma universitario de un programa de 1 a 2 años en publicidad, comunicación, marketing, entre otras, y tener una experiencia de 1 a 2 años en el cargo.

Responsabilidades: Desarrollar estrategias de comunicación, evaluar la presencia de la organización en Internet, evaluar estrategias y programas de comunicación, implementar estrategias y programas de comunicación, desarrollar materiales promocionales, responder consultas escritas y orales, y consultar con los clientes después de la venta para brindar soporte continuo.

Conocimientos: Adobe Photoshop, hojas de cálculo, programas de Adobe, Google Drive, inkedIn, correo, medios de comunicación social.

Habilidades: excelente comunicación escrita, iniciativa, organización, trabajo en equipo, creatividad.

La persona que esté interesado en aplicar, presione acá.

Desarrollador de Software – 34 dólares la hora y 35 horas de trabajo a la semana

Requisitos: manejar el idioma inglés, tener un certificado o diploma no universitario de un programa de 1 año a 2 años en informática y tecnología, y tener experiencia de 2 años a 3 años.

Tareas: Escribir, modificar, integrar y probar código de software para una empresa de auditoría. Mantener los programas informáticos existentes ejecutando las modificaciones necesarias, comunicar problemas técnicos, procesos y soluciones y elaborar informes sobre el estado, funcionamiento y mantenimiento del software.

Conocimientos de informática en: Jenkins, Jira, software de gestión de archivos, software de programación, SQL, software de mapeo y visualización de datos, lenguajes de programación y Java.

La persona que esté interesado en aplicar, presione acá.

Desarrollador de página web – 39 dólares de hora y 35 horas de trabajo a la semana

Requisitos: manejar el idioma inglés, tener certificado o diploma universitario en cerreras de informática, tecnología o a fines de 1 año a 2 años, y experiencia de 2 años a 3 años.

Tareas: Diseñar e integrar código relacionado con sitios web. Escribir, modificar y probar código relacionado con el sitio web. Escribir, modificar y probar código de software. Mantener los programas informáticos existentes realizando las modificaciones necesarias. Comunicar problemas técnicos, procesos y soluciones. Ayudar en la recopilación y documentación de los requisitos del usuario. Ejecutar pruebas y realizar controles de seguridad y calidad.

Conocimientos en: JavaOS, HTML, JavaScript, CSS, SQL, API, Angular.js, Python, React.js y GitHub.

La persona que esté interesado en aplicar, presione acá.

¿Cómo aplicar a estas vacantes en Canadá?

De acuerdo con la página del Gobierno, quienes estén interesadas en iniciar un proceso para dichas convocatorias deben ingresar a la página web oficial de Job Bank y buscar la oferta que le interesa.

Un detalle importante es que, según la plataforma, es recomendable que las personas que no estén autorizadas para trabajar en Canadá no presenten la solicitud, ya que muy probablemente el empleador no responderá.

