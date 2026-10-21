Por: Noticiero 90 minutos

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Celia Cruz, la inolvidable Reina de la Salsa, sigue viva en el corazón de la música latina por su voz inconfundible, su carisma avasallador y un repertorio de éxitos que cruzó continentes y marcó generaciones. Cada 21 de octubre, con motivo de su natalicio, miles recuerdan la trayectoria de esta artista nacida en La Habana, Cuba, en 1925, quien transformó para siempre el panorama de la música tropical y afrolatina, como lo recuerda 90minutos.co.

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El sello distintivo de Celia Cruz siempre fue su poderosa presencia en el escenario: vestía atuendos coloridos, usaba pelucas y mantenía una conexión genuina con el público, atributos que la hicieron conocida como la Reina de la Salsa y la Guarachera de Cuba. Más allá de la estética, su música y sus frases emblemáticas han trascendido en el tiempo. Por ejemplo, la expresión "¡Azúcar!" se convirtió en un grito universal de alegría y herencia, reafirmando su identidad y sabor latino.

Entre las canciones más recordadas de su carrera, según la recopilación de 90minutos.co, destacan himnos como ‘Quimbara’, ‘La vida es un carnaval’, ‘La negra tiene tumbao’, ‘Bemba colorá’, ‘Usted abusó’ y ‘Ríe y llora’. Temas como ‘La vida es un carnaval’ transmitieron mensajes de optimismo y perseverancia, mientras que ‘La negra tiene tumbao’ permitió a Cruz renovarse y conectar con nuevas generaciones, perpetuando sus raíces afrocaribeñas.

Las letras de Celia Cruz frecuentemente abordan la resiliencia y la alegría de vivir, como demuestran frases iconográficas: "La vida es una hermosura, hay que vivirla" o "Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora". Sus canciones también rinden homenaje a su herencia cubana y el orgullo racial, incluido en expresiones como “Vivo orgullosa de mi ascendencia…”

Además del mensaje de superación frente a la adversidad, su música celebra el ritmo, el movimiento y el sabor, con líneas memorables como “¡La negra tiene tumbao!” o “Ponle sazón a la vida, ponle melao”. En el aspecto sentimental, su repertorio abarca el amor, el desamor y la nostalgia, manteniendo siempre el espíritu festivo característico de la salsa.

El legado de Celia Cruz se robustece en la complicidad con grandes figuras musicales y en su entrega total al público, como lo destaca su frase final: “¡Queda Celia para rato!”. De acuerdo con 90minutos.co, cada aniversario reafirma su vigencia y la inmortalidad de su legado en la cultura latina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Celia Cruz y qué mensaje transmiten?

Entre las composiciones más emblemáticas se encuentran ‘Quimbara’, ‘La vida es un carnaval’, ‘La negra tiene tumbao’, ‘Bemba colorá’, ‘Usted abusó’ y ‘Ríe y llora’. Títulos como ‘La vida es un carnaval’ transmiten optimismo y la importancia de superar la adversidad, mientras que canciones como ‘La negra tiene tumbao’ destacan la autenticidad y el orgullo de las raíces afrocaribeñas en la música de Cruz, de acuerdo con la información recopilada por 90minutos.co.

¿Por qué la frase "¡Azúcar!" es tan representativa de Celia Cruz?

La palabra "¡Azúcar!" fue utilizada por Celia Cruz como un grito de identidad y alegría, convirtiéndose en su sello personal y una expresión mundialmente reconocida. Según 90minutos.co, esta exclamación sintetiza la fuerza, el sabor y la herencia afrolatina de la cantante, sirviendo de inspiración para muchas generaciones y consolidando su legado como símbolo de celebración en la música tropical.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.