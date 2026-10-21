Por: Noticiero 90 minutos

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¿Puede usted imaginar que una niña descalza en La Habana llegaría a convertirse en la más grande representante de la salsa a nivel mundial? Así comenzó la historia de Celia Cruz, quien desafió un ambiente dominado por hombres y superó obstáculos personales, como la oposición de su propio padre, movida por una pasión desbordante hacia la música y las artes. Según información recopilada por 90minutos.co, desde muy pequeña Celia demostraba su talento al ayudar a dormir a sus hermanos con su voz y cautivar a desconocidos que se detenían en la calle solo para escucharla cantar. Su energía inigualable se transmitía a miles de seguidores cada vez que exclamaba: “¡Azúcar!”.

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Celia Cruz, conocida por apodos como ‘la guarachera de Cuba’, ‘reina rumba’ y ‘la gran señora’, consolidó estos títulos a pulso hasta convertirse en la mujer más influyente de la salsa. Su carrera despegó en la década de los 50, cuando Roberto Martínez la descubrió y la llevó a la Sonora Matancera. Aunque en un inicio fue vista como un “reemplazo”, Celia redefinió el papel de la mujer en la música tropical y logró que la agrupación alcanzara fama internacional. Durante este periodo, experimentó con diversos ritmos, desde son montuno hasta guaracha y guaguancó, además de conservar los coros yoruba, esenciales para la cultura africana y latina. Ella grabó canciones como “Changó” y “Babalú ayé”, respetando la religión yoruba sin practicarla, según sus propias declaraciones citadas en 90minutos.co.

El exilio marcó su vida: en 1960 salió de Cuba por última vez, sin saber que no regresaría. Pese a este giro, Cuba siempre estuvo en su corazón y en sus canciones, como expresa en ‘Camino para volver’. Casada con Pedro Knight y ya como figura consolidada, Celia abandonó la Sonora Matancera para iniciar una nueva etapa junto a Tito Puente y luego con Jhonny Pacheco, quien bautizó el género de Salsa, lo que permitiría que la voz de Celia cruzara fronteras y generaciones. Participó en proyectos innovadores como la ópera rock ‘Hommy’ y revolucionó su estilo junto a la Fania All Stars. En los años siguientes, colaboró con otros grandes de la salsa y hasta incursionó en el rock con Los Fabulosos Cadillacs.

La identidad de Celia Cruz trascendió la música, con un carisma escénico que contrastaba con su sencillez fuera de tarima. En sus propias palabras para la BBC, siempre prefirió cantar música alegre, evitando la tristeza en sus presentaciones. Así, su espíritu permanece en “cada guaracha y cada guaguancó”, representando el orgullo latino al ritmo de su famoso “Azúcar”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Celia Cruz es considerada la reina de la salsa?

Celia Cruz es reconocida como la reina de la salsa debido a la manera en que revolucionó el género, primero como voz principal de la Sonora Matancera y luego con sus trabajos junto a íconos como Tito Puente y Jhonny Pacheco. Su capacidad de experimentar con ritmos latinoamericanos y su energía en el escenario, según 90minutos.co, la convirtieron en un símbolo de innovación y perseverancia en un mundo musical dominado por hombres.

¿Qué importancia tienen los coros yoruba en la trayectoria de Celia Cruz?

Los coros yoruba tienen un papel fundamental en la vida musical de Celia Cruz, ya que fueron parte de sus primeras grabaciones profesionales y representan la herencia cultural africana y latina que caracteriza a la salsa. Según 90minutos.co, Celia interpretaba estos cantos no solo por respeto a la tradición, sino también para permitir que quienes no podían cantarlos por sí mismos los disfrutaran a través de su voz.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.