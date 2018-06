El respaldo al candidato del Centro Democrático lo manifestó públicamente Faustino Asprilla sobre las 8 de la mañana de este domingo, en un video en el que apareció con la camiseta de la Selección Colombia.

Allí, el ‘Tino’ invitó a votar “a conciencia” por el candidato “que una al país” y le brinde un mejor futuro.

“Ojalá el presidente que tengamos sea el que yo quiero, el que quiere toda Colombia, que nos pueda dar una mano. Ese es Iván Duque”, dijo Asprilla con un tono sereno a la hora de hablar.

Si bien más de 5.000 personas le dieron me gusta a ese video, otros cientos que lo comentaron se fueron con toda contra el exfutbolista y lo insultaron por anunciar su voto por Duque.

Por eso, cuando el ‘Tino’ supo que Duque es el Presidente electo de Colombina, se volvió a grabar en un video para ‘sacarse esa espina’ de los insultos que tenía atravesada, y pasó del tono tranquilo de sus palabras a usar unas más agresivas.

“Amigos. Esta mañana subí un video explicando que tenemos la mano del país en el voto de cada quién. Son dos candidatos, y cada quien vota por el carro que quiere. Yo voté por Duque, es mi problema, mi sentimiento. Yo nunca dije no voten por el otro marica. Yo no sé por qué la cogen conmigo, por qué me tienen que insultar…”, dijo, con una copa en su mano que al parecer contiene licor.