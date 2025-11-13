Actualmente, la mayoría de las personas viaja de una forma bastante liviana, es decir, trata de empacar lo que más pueda en un morral para no tener que esperar maleta en el destino ni tampoco tener que pagar más, teniendo en cuenta que la mayoría de las aerolíneas cobra extra por cada equipaje que se lleve.

Debido a esto, Wingo, por ejemplo, tomó la decisión de bajar los precios en una ruta que es de las más usadas por los clientes, quienes justamente les gusta viajar más livianos y sin tanto equipaje.

Qué vuelos de Wingo serán más económicos

Por medio de un comunicado, la aerolínea confirmó que dicha rebaja será para la ruta Bogotá-Caracas (Venezuela), la cual es muy utilizada al año, pero que para que salga más económico, se le hizo una modificación a la tarifa ‘Basic’ y que así sea más accesible.

“Esta actualización responde a lo que nos han manifestado los viajeros que desean conectar con Venezuela a un menor costo. A partir del 14 de noviembre, nuestra Tarifa Basic en la ruta Bogotá–Caracas será hasta 20 % más económica. Quienes prefieran viajar livianos contarán con una opción más competitiva; quienes requieran equipaje adicional podrán configurarlo a la medida”, explicó Jorge Jiménez, Vicepresidente Comercial de Wingo.

Y justamente sobre este tipo de tarifa, agregó: “La tarifa ‘Basic’ incluye un artículo personal (morral o cartera) de 40 x 35 x 25 cm que debe ubicarse debajo del asiento. Si los viajeros desean adquirir equipaje de bodega, podrán hacerlo desde 20 dólares al momento de la compra del tiquete o posteriormente a través de los canales oficiales de Wingo. Los viajeros que adquirieron boletos desde o hacia Caracas antes del 14 de noviembre conservarán las condiciones originalmente pactadas, incluida la maleta de 23 kilogramos”.

Esta es una gran oportunidad para los que viajan a la capital venezolana, ya que se ahorrarán un buen dinero si van por poco tiempo o simplemente no consideran necesario llevar tantos elementos.

Además, abre una opción de que en el futuro se aplique la misma condición a diferentes destinos tanto nacionales como internacionales, por lo que los clientes podrían salir beneficiados, siempre y cuando estén acostumbrados a viajar con pocos elementos.

