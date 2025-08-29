Guama, la tarjeta de crédito en Colombia dirigida a personas sin historial crediticio, cerró una ronda de inversión por 1.5 millones de pesos para afrontar el 2025. Esta ronda fue liderada por el fondo peruano Salkantay, con participación de Story Ventures, Hustle Fund y Techstars.

Con estos recursos, la compañía proyecta superar los 100.000 usuarios en los próximos 18 meses, mientras continúa produciendo un impacto social directo y positivo en el país. Fundada por los colombianos María Paula Pinzón, Alfredo Prieto y Víctor Julio —exintegrantes de Nubank—, Guama nació para atender un segmento históricamente excluido por la banca tradicional.

Su solución, basada en tecnologías como open banking e inteligencia artificial, se adapta a las características de esta población y busca romper el círculo vicioso de la exclusión financiera, facilitando el acceso a servicios crediticios formales.

“Nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado con este equipo en apenas un año. Pasamos de cero a lanzar una tarjeta con más de seis mil usuarios activos y más de 75.000 solicitudes, lo que evidencia el gran interés del mercado colombiano y el potencial de nuestra tecnología. Lo que hemos construido nos permite operar con agilidad, mantener bajos costos y ofrecer una experiencia de usuario superior, aspectos que nuestros clientes valoran y recomiendan”, afirmó María Paula Pinzón, cofundadora de Guama.

Por su parte, Alfredo Prieto destacó el enfoque educativo del producto: “Creemos que la primera tarjeta de crédito debe ser una herramienta para la educación financiera. Por eso diseñamos una propuesta formativa, que se diferencia claramente de las ofertas tradicionales del mercado, sin dejar de ser rentable. Nuestro mayor reto fue construir toda la infraestructura del producto, el ‘core bancario’, sin acudir a proveedores.”.

Con un cupo mínimo de 200.000 pesos, Guama ha consolidado una base de más de 6.000 clientes, con presencia en más del 95 % de los departamentos del país. Esta cifra superó ampliamente las expectativas de sus fundadores y atrajo el interés de diversos fondos de capital privado.

Actualmente, la ‘Guamacard’ ha transaccionado más de 6.500 millones de pesos, equivalentes a más de 152.000 compras. Además del crecimiento en usuarios y capacidad operativa, Guama apuesta por un modelo en el que la inteligencia artificial será clave para aumentar la productividad e implementar nuevas soluciones.

