Justo en épocas en las que se define el salario mínimo de 2026 en Colombia, el Banco de la República se animó a compartir una particularidad histórica acerca de por qué se usa una expresión muy popular.

Sigue a PULZO en Discover

En Colombia se usa mucho la palabra “lucas” para hablar del dinero, y recientemente el Museo del Banco de la República explicó el origen histórico de este término, algo que ahora ha circulado en sus redes y medios oficiales.

Según la explicación del Museo Casa de la Moneda, que depende del Banco de la República, la palabra ‘lucas’ tiene raíces históricas que se remontan a la época colonial española.

En el siglo XVIII empezaron a acuñarse en Santafé (hoy Bogotá) monedas de oro y plata con la imagen del rey Fernando VI, perteneciente a la dinastía borbónica. Estas monedas eran conocidas informalmente como ‘peluconas’, porque el retrato del rey mostraba una peluca grande y llamativa, elemento distintivo de la moda de la corte de esa época.

Con el paso del tiempo, el nombre de ‘pelucona’ se acortó en el uso popular, primero a formas como ‘peluca’ y luego a ‘luca’, convirtiéndose en una manera coloquial de referirse al dinero.

Estas monedas antiguas circulaban en la vida cotidiana y, aunque ya no existen, el término quedó como jerga popular para referirse a la moneda corriente, especialmente a cantidades de miles de pesos.

Hoy en día, cuando un colombiano dice, por ejemplo, “me costó cinco lucas“, está diciendo simplemente “me costó cinco mil pesos”, aunque muchas veces el término se aplica de manera general a cantidades de dinero, no solo a los montos exactos de mil. Este uso es similar a otras expresiones en diferentes países que convierten nombres coloquiales en formas informales de hablar del dinero.

La explicación del Banco de la República a través de su museo da una base histórica y cultural a un término que antes solo se conocía en el habla popular. Así, “lucas” se entiende no solo como un modismo moderno, sino como una palabra con raíces en la historia monetaria de Colombia y en la transformación del lenguaje popular a través de los siglos.

¿Qué términos populares se usan para referirse al dinero en Colombia?

En Colombia, la riqueza de la jerga popular se extiende al dinero, creando una gran cantidad de términos informales, creativos y a menudo humorísticos para referirse a la moneda local, el peso colombiano. Estos términos varían según la región y la generación.

Plata: este es quizás el término más universal y extendido en todo el país para referirse al dinero en general. Es de uso común y aceptado en casi cualquier contexto informal.

este es quizás el término más universal y extendido en todo el país para referirse al dinero en general. Es de uso común y aceptado en casi cualquier contexto informal. Billetes y fierros: los “billetes” son un término sencillo para referirse a las denominaciones grandes de papel moneda. Por otro lado, los “fierros” es la palabra usada para las monedas metálicas.

los “billetes” son un término sencillo para referirse a las denominaciones grandes de papel moneda. Por otro lado, los “fierros” es la palabra usada para las monedas metálicas. Luca: es un término muy popular que se usa para referirse a mil pesos ($1.000 COP). Por ejemplo, si algo cuesta diez mil pesos, se dice que vale “diez lucas”. Es de uso frecuente en transacciones y conversaciones cotidianas, especialmente entre jóvenes.

es un término muy popular que se usa para referirse a mil pesos ($1.000 COP). Por ejemplo, si algo cuesta diez mil pesos, se dice que vale “diez lucas”. Es de uso frecuente en transacciones y conversaciones cotidianas, especialmente entre jóvenes. Palo: se utiliza para denominar una cifra más grande, específicamente un millón de pesos. Es común escuchar frases como “esa casa costó cien palos”, refiriéndose a cien millones de pesos.

se utiliza para denominar una cifra más grande, específicamente un millón de pesos. Es común escuchar frases como “esa casa costó cien palos”, refiriéndose a cien millones de pesos. Chicharrón y manguito: Estos son términos más coloquiales, aunque varían en uso. El “chicharrón” puede referirse a una cantidad de dinero específica o, a veces, a una deuda. “Manguito” o “mango” se usa en algunos contextos para referirse a dinero que se tiene de sobra o un ingreso extra.

Estos son términos más coloquiales, aunque varían en uso. El “chicharrón” puede referirse a una cantidad de dinero específica o, a veces, a una deuda. “Manguito” o “mango” se usa en algunos contextos para referirse a dinero que se tiene de sobra o un ingreso extra. Verde/Dólar: cuando la conversación se dirige a la moneda extranjera, principalmente el dólar estadounidense, es común referirse a ellos simplemente como “verde” o “verdes”, haciendo alusión al color predominante de los billetes de esa divisa.

Estos términos son un reflejo de la cultura popular colombiana, donde la economía y la vida diaria se comentan con un lenguaje lleno de sabor local y de forma muy directa.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.