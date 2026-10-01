Por: CENET

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La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés) informó este miércoles nuevas cifras sobre la economía del Reino Unido correspondientes al segundo trimestre de 2026. De acuerdo con la revisión presentada, el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento del 0,5%, un leve incremento frente al 0,4% que se había anunciado en el reporte inicial.

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Este resultado muestra una mejora mínima en la estimación del desempeño económico, aunque al analizar los datos en contexto, la economía británica continúa mostrando signos de desaceleración. En el primer trimestre de 2026, el avance del PIB fue de 0,6%, cifra superior al crecimiento del segundo trimestre ahora reportado, lo que sugiere una menor velocidad en la recuperación o expansión de la actividad económica durante el periodo más reciente.

El principal motor detrás de esta revisión al alza corresponde al sector de servicios, en particular a los ramos profesionales, científicos y técnicos. Según la ONS, el comportamiento favorable de estos segmentos tiene relación directa con la incorporación de datos más actuales obtenidos a través de encuestas empresariales, lo que permitió ajustar las estimaciones previas. En concreto, la producción de servicios registró una variación positiva de 0,6%, una décima más que el 0,5% calculado en la primera versión del informe.

El análisis de la ONS otorga mayor precisión sobre la evolución reciente de la economía del Reino Unido, un factor determinante a la luz de las discusiones y decisiones políticas que el Gobierno debe enfrentar en el marco de la próxima actualización presupuestal. La información revisada permite afinar las estrategias de planificación y las proyecciones para el cierre del año, en medio de un ambiente donde el crecimiento, aunque positivo, refleja fragilidad y la importancia de los servicios como sector clave.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se revisó al alza el crecimiento del PIB del Reino Unido?

El aumento en la cifra de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) británico se atribuye al mejor desempeño de los servicios profesionales, científicos y técnicos, luego de agregar datos más recientes de encuestas empresariales. Esto permitió a la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) ajustar sus estimaciones iniciales y reflejar un crecimiento económico ligeramente mayor para el país durante el segundo trimestre de 2026.

¿Qué papel juegan los servicios en el crecimiento económico del Reino Unido?

Los servicios, especialmente los profesionales, científicos y técnicos, han sido el principal motor del crecimiento económico según la ONS. La producción de servicios subió un 0,6%, según los datos revisados, lo que evidencia que este sector es fundamental para el avance del PIB y su evolución incide de forma notable en el desempeño global de la economía británica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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