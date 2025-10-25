Grupo Nutresa, presidido por Jaime Gilinski, informó ante la Superintendencia Financiera de Colombia que asumió el control total de la sociedad panameña Alcora, principal inversionista de Productos Yupi. De acuerdo con La República, la decisión se dio tras la aprobación de una escisión parcial del patrimonio de Inversionista Alcora, acordada por los socios de la compañía. Con esta operación, Nutresa amplía su influencia en el mercado de alimentos dulces y de consumo masivo en América Latina.

La operación implica que Grupo Nutresa pasa a tener control directo sobre Alcora y sus compañías subordinadas, entre ellas, Productos Yupi S.A.S., una de las marcas más reconocidas del portafolio de golosinas en Colombia y el exterior. La empresa Yupi es ampliamente conocida por su producción de snacks, confites y galletas que llegan a distintos mercados de la región.

Esta movida empresarial ocurre pocos meses después de que Nutresa anunciara, en junio, su decisión de asumir el control de Alimentos Yupi, sociedad domiciliada en Ecuador y dedicada a la producción y comercialización de alimentos bajo la misma marca. Ese paso formó parte de la estrategia del grupo para consolidar su posición en el segmento de confitería y expandir su presencia internacional.

Según explicó el medio citado, Nutresa ya había suscrito un acuerdo de cesión de derechos políticos, como parte del proceso de capitalización de 40% de Alcora, compañía propietaria del 100% de las acciones de Productos Yupi. Este movimiento permitió al conglomerado fortalecer su estructura corporativa y garantizar mayor autonomía sobre las decisiones operativas de la marca, que ahora queda completamente integrada a su red de negocios.

Con esta operación, el grupo continúa fortaleciendo su posición como una de las multilatinas más relevantes de Colombia, con presencia en más de 70 países y una diversificación que abarca desde cárnicos hasta productos de confitería.

