Por: VALORA ANALITIK

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El turismo dejó de ser únicamente una actividad que beneficia a hoteles, aerolíneas y agencias de viajes. El crecimiento sostenido de visitantes al país está convirtiendo el alojamiento temporal, las experiencias locales y otros servicios para viajeros en una fuente de ingresos atractiva para miles de colombianos.

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En 2025, Colombia recibió más de seis millones de visitantes, un 3,8 % más que en 2024, los cuales gastaron una cifra récord de US$9.427 millones, superando incluso lo que el país obtuvo por exportar petróleo ese mismo año.

Uno de los principales reflejos de esta transformación está en el alojamiento de corta estancia, el cual ha ganado terreno gracias a su flexibilidad, oferta personalizada y acceso a espacios privados.

Negocio que crece en Colombia más del 600 %

De acuerdo con Corficolombiana, las viviendas turísticas registradas han crecido 635 % desde la pandemia, un ritmo 22 veces superior al del alojamiento tradicional.

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Y actualmente el Registro Nacional de Turismo reporta 70.894 viviendas turísticas activas y formalizadas en el país, lideradas por Antioquia (14.619), Bogotá (9.015) y Bolívar (8.819, las cuales según Asohost, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos por Medio de Plataformas Digitales, generan cerca de $10,6 billones anualmente.

En ese contexto, las transacciones internacionales recibidas en la plataforma Global66 reflejan un aumento del 158 % en los ingresos recibidos a través de plataformas de viviendas turísticas durante el último año, una señal clara de la creciente diversificación de las fuentes de ingresos internacionales de los colombianos.

“Durante los últimos años hemos visto cómo el turismo ha ampliado su impacto económico. Hoy no solo beneficia a las empresas tradicionales del sector, sino también a personas que ofrecen alojamiento, experiencias, servicios especializados o actividades asociadas a la atención de viajeros nacionales e internacionales”, explica Daniel Londoño Tapia, Country Manager de Global66 en Colombia.

Las viviendas turísticas se disparan 635 % y transforman el negocio del turismo en Colombia.

Este fenómeno ocurre en paralelo con el crecimiento de la economía digital, que ha facilitado que emprendedores y pequeños negocios puedan conectar con clientes internacionales, recibir pagos desde distintos países y aprovechar oportunidades que antes estaban reservadas para grandes compañías.

(Vea también: El secreto de Florida que muchos colombianos aún no conocen (tiene vuelo directo desde Bogotá))

La combinación entre turismo y digitalización está permitiendo que más colombianos diversifiquen sus fuentes de ingresos y participen de una economía cada vez más conectada. Desde recorridos culturales y experiencias gastronómicas hasta servicios de fotografía, transporte o asesoría para visitantes, la oferta alrededor del turismo se ha ampliado significativamente en los últimos años.

Hoy estamos viendo una transformación importante: los ingresos internacionales ya no provienen únicamente de exportaciones tradicionales o remesas. Cada vez más personas están monetizando servicios, conocimientos y experiencias que generan valor para viajeros y clientes en distintas partes del mundo”, agrega Londoño.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).