Por: CENET

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció oficialmente la designación de Jaime Pumarejo como nuevo director ejecutivo de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones. Esta decisión fue adoptada directamente por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien, en su calidad de gobernador titular de Colombia ante el BID, tiene la facultad para realizar este nombramiento. Pumarejo asumirá este nuevo rol en reemplazo de Roy Alejandro Barreras y se encargará de representar a Colombia en el interior de estos tres organismos, según información divulgada por la entidad estatal.

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De acuerdo con la cartera, el nombramiento de Pumarejo tiene como fin dar continuidad e impulsar la participación de Colombia en espacios donde se deciden asuntos fundamentales en torno a los recursos financieros y las inversiones orientadas a diferentes sectores estratégicos de la economía nacional. El Ministerio de Hacienda precisó que la representación frente al BID, BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones implica estar presente en iniciativas enfocadas en el crecimiento económico, la creación de empleo, el fortalecimiento de infraestructura, la transición energética y el bienestar general del país.

La entidad gubernamental también resaltó que el trabajo en estos organismos busca reforzar la presencia nacional en discusiones y decisiones que atañen a inversiones consideradas estratégicas para el desarrollo del país. En palabras del propio ministerio, la representación ante los organismos del Grupo BID —que juegan un papel clave en la financiación y gestión de proyectos en los países miembros— permite a Colombia participar de forma activa en la orientación de políticas y el uso de recursos internacionales.

No obstante, la información oficial entregada no proporcionó mayores detalles sobre las funciones específicas que desempeñará Jaime Pumarejo ni precisó la duración de su mandato en estos cargos. Con esta designación, Colombia ratifica su intención de mantenerse activa en la toma de decisiones internacionales que influyen directamente en las prioridades de inversión y desarrollo nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la función del director ejecutivo de Colombia ante el BID, BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones?

El director ejecutivo de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones tiene la tarea de representar al país en discusiones y decisiones sobre recursos, inversiones y proyectos estratégicos para el desarrollo nacional, según informó el Ministerio de Hacienda. Esta función incluye impulsar iniciativas en crecimiento económico, empleo, infraestructura y transición energética.

¿Por qué es relevante la representación de Colombia en organismos como el BID, BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones?

La representación de Colombia ante estos organismos resulta clave porque permite al país participar en la asignación de recursos y en la toma de decisiones relacionadas con inversiones y proyectos que afectan directamente sectores prioritarios de la economía. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esta presencia fortalece las posibilidades de acceso a financiación y apoyo internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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