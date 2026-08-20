Por: CENET

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Credicorp, holding financiero con operaciones en Colombia a través de Mibanco, Credicorp Capital y Krealo, reportó un desempeño sólido al cierre del segundo trimestre de 2026. Según los datos presentados por la compañía, la utilidad neta atribuible creció 8,8 %, alcanzando los USD 581,2 millones, con un retorno sobre el patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés) del 20,3 %. Además, en el acumulado del primer semestre del año, el grupo sumó USD 1.186,2 millones en utilidad neta, lo que representa un incremento de 12,4 % frente al mismo periodo de 2025.

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El avance también se reflejó en los ingresos netos por comisiones, que aumentaron 15,9 % en el periodo analizado. En Colombia, Mibanco encabezó este crecimiento al elevar en 86,6 % sus ingresos por comisiones frente al segundo trimestre del año anterior, seguido por Credicorp Capital, que reportó un alza de 27,6 %. Estos resultados muestran el impulso que han tomado las microfinanzas y la mayor actividad en los mercados de capitales del país.

De acuerdo con Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, a pesar de los retos persistentes en Colombia y del impacto del reciente terremoto, se ha evidenciado una mejora en el sentimiento del mercado, favorecida por los cambios políticos recientes. Esta percepción positiva se tradujo en una moneda nacional más fuerte y en menores rendimientos de los bonos soberanos.

En materia de innovación, Credicorp destacó que el portafolio en esta área ya representa el 9,9 % de los ingresos ajustados por riesgo, una mejora significativa frente al 6,2 % registrado un año antes. Yape, la plataforma digital insignia del grupo, alcanzó 16,7 millones de usuarios activos mensuales, con un aumento del 62,5 % en los ingresos por comisiones durante el trimestre, lo que evidencia la consolidación de la innovación como pieza clave en la creación de valor, el fortalecimiento de la inclusión financiera y la diversificación de los resultados.

En cuanto a la calidad de la cartera, Credicorp consiguió reducir la cartera deteriorada en 7,6 % interanual, logrando una cobertura de 117,3 %, mientras las colocaciones mantienen una tendencia de crecimiento, respaldadas por la disciplina en la gestión del riesgo y la solidez del modelo de negocio. Con base en estos indicadores, el grupo espera alcanzar un ROE cercano al 22 % en el mediano plazo y mantiene su proyección de aproximadamente 19,5 % para 2026, aunque está sujeta a la evolución del fenómeno de El Niño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las cifras clave del crecimiento de Credicorp en el segundo trimestre de 2026?

En el segundo trimestre de 2026, Credicorp destacó por un crecimiento del 8,8 % en su utilidad neta atribuible, alcanzando los USD 581,2 millones. Además, reportó un ROE del 20,3 % y un aumento del 15,9 % en ingresos netos por comisiones. En Colombia, Mibanco y Credicorp Capital sobresalieron en este indicador, con alzas del 86,6 % y 27,6 %, respectivamente.

¿Cómo ha impactado la innovación y la digitalización en los resultados de Credicorp?

La innovación se refleja en que el portafolio innovador del grupo representa ahora el 9,9 % de los ingresos ajustados por riesgo, frente al 6,2 % de un año atrás. Además, la plataforma digital Yape alcanzó 16,7 millones de usuarios activos y creció 62,5 % en ingresos por comisiones, fortaleciendo la diversificación de utilidades e inclusión financiera dentro de la organización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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