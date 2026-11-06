Por: CENET

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En una sesión celebrada el 5 de noviembre de 2026, la Junta Directiva de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) tomó de forma unánime la decisión de designar a Sonia Margarita Abuchar Alemán como presidenta encargada de la compañía. Este nombramiento representa un paso importante para el sector eléctrico, ya que fortalece la estructura directiva de una de las empresas más relevantes en este segmento. Según la información difundida por ISA, la llegada de Abuchar se da en reemplazo de Olga Patricia Castaño Díaz, quien regresa a desempeñarse como vicepresidenta de Estrategia de la organización. La Junta Directiva externó su agradecimiento a Castaño por el trabajo realizado durante el periodo en que estuvo al frente de la presidencia encargada.

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Sonia Abuchar Alemán aporta una amplia trayectoria profesional, sumando más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico colombiano. De estos, 27 años han transcurrido en ISA y sus filiales, en donde ha ocupado posiciones de alta dirección. Hasta antes de su designación, Abuchar era la vicepresidenta Jurídica de ISA y secretaria de la Junta Directiva, así como también tenía participación activa en distintas juntas directivas. Entre los cargos relevantes que ha ejercido se encuentran directora de Gestión Regulatoria y Jurídica y secretaria general de XM S.A. E.S.P., empresa del grupo.

La ejecutiva cuenta con una sólida formación académica: es abogada graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especializaciones en Derecho Administrativo y Derecho Comercial, además de estudios de posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca. De acuerdo con ISA, su experiencia incluye la participación en procesos clave relacionados con el desarrollo organizacional, la consolidación institucional y la toma de decisiones estratégicas.

Durante la misma sesión, la Junta Directiva ratificó como presidente del órgano a Juan Pablo Zárate Perdomo, quien ocupa este rol desde abril de 2025 y mantiene la calidad de miembro independiente. Asimismo, se aprobó la continuidad y designación de los presidentes para los diferentes comités de la compañía: Germán Arce Zapata, en Negocios; Juan Pablo Zárate Perdomo, en Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Tecnología e Innovación; Astrid Martínez Ortiz, en Auditoría y Riesgos; y Ricardo Peláez Restrepo, en Talento Organizacional. Estas decisiones reflejan un proceso de ajuste en la estructura de dirección y gobierno corporativo de ISA, justamente en momentos en que la organización define su liderazgo temporal y la composición de los órganos de apoyo para la supervisión y toma de decisiones estratégicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Sonia Margarita Abuchar Alemán y cuál es su trayectoria en ISA?

Sonia Margarita Abuchar Alemán es una abogada con más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico, de los cuales 27 los ha dedicado a ISA y sus filiales. Ha ocupado cargos como vicepresidenta Jurídica, secretaria de la Junta Directiva, directora de Gestión Regulatoria y Jurídica y secretaria general de XM S.A. E.S.P. Su formación incluye especializaciones en Derecho Administrativo y Derecho Comercial y estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca.

¿Qué cambios recientes se han dado en la Junta Directiva y comités de ISA?

La Junta Directiva de ISA designó como presidenta encargada a Sonia Margarita Abuchar Alemán y ratificó a Juan Pablo Zárate Perdomo como presidente del órgano. Además, se aprobaron las liderazgos de los comités internos: Germán Arce Zapata liderará Negocios, Juan Pablo Zárate Perdomo estará a cargo de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Tecnología e Innovación, Astrid Martínez Ortiz dirigirá Auditoría y Riesgos, y Ricardo Peláez Restrepo encabezará Talento Organizacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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