Por: CENET

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La empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) comunicó oficialmente la renuncia de Mónica de Greiff Restrepo a su Junta Directiva. La notificación, recibida formalmente por la organización, confirma que la salida de De Greiff es efectiva a partir de la fecha documentalmente registrada, según precisó la propia compañía en el comunicado divulgado.

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Además de su retiro de la Junta Directiva, la directiva también dejará de participar en los órganos de apoyo interno de los que hacía parte, específicamente en el Comité de Talento Organizacional y en el Comité de Auditoría y Riesgos. Ambos comités forman parte fundamental de la estructura de gobierno corporativo de ISA, ya que colaboran en la supervisión de temas clave como la gestión del talento humano y los controles de auditoría y riesgos empresariales.

De acuerdo con la información entregada por ISA, hasta el momento no se han revelado los motivos específicos que llevaron a Mónica de Greiff a presentar su renuncia. Tampoco se ha informado, dentro del comunicado emitido por la empresa, quién asumirá las responsabilidades y funciones que han quedado vacantes tras su desvinculación tanto de la Junta Directiva como de los comités de apoyo. Esta incertidumbre respecto al reemplazo y a las causas de la renuncia es relevante, dado el papel estratégico que juega la Junta Directiva en la toma de decisiones, la gestión de riesgos y el fortalecimiento del gobierno corporativo dentro del sector energético colombiano.

La empresa señaló que la salida de Mónica de Greiff ocurre en un contexto marcado por la importancia que han ganado las juntas directivas de las grandes compañías del sector energético. En efecto, la reconfiguración de la estructura de dirección implica ajustes operativos y de liderazgo que suelen tener impacto en el desarrollo de la gestión empresarial y en la implementación de procesos internos. Por el momento, la decisión de De Greiff, así como las futuras determinaciones sobre la composición de los órganos directivos, quedan sujetas a información oficial y comunicados posteriores de la empresa.

La desvinculación de Mónica de Greiff Restrepo rige desde la fecha señalada en la comunicación recibida y marca un cambio puntual en el equipo de dirección de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., de manera que se deberá esperar a que la empresa anuncie cómo cubrirá las vacantes generadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles comités deja Mónica de Greiff al renunciar a la Junta Directiva de ISA?

De acuerdo con el comunicado oficial de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), la renuncia de Mónica de Greiff Restrepo implica también su retiro del Comité de Talento Organizacional y del Comité de Auditoría y Riesgos, órganos fundamentales dentro de la estructura de gobierno corporativo de la compañía.

¿ISA explicó las razones por las que Mónica de Greiff dejó la Junta Directiva?

Según la información divulgada por ISA, la empresa no ha detallado los motivos que llevaron a Mónica de Greiff Restrepo a presentar su renuncia ni ha anunciado quién ocupará las plazas vacantes en los órganos de dirección y comités internos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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