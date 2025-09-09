Un testimonio publicado por la congresista Catherine Juvinao en redes sociales puso en evidencia una grave situación que atraviesa Marta Sánchez, una mujer mayor que es fiadora de su nieta ante el Icetex. Según informó El Tiempo, el caso se ha viralizado por la magnitud del problema: una deuda educativa que se multiplicó sin previo aviso y que ahora amenaza con dejar sin casa a esta familia.

De acuerdo con lo reseñado por El Tiempo, la señora Sánchez contó que su nieta cursa odontología en la Universidad Odontológica Colombiana (Unicoc), y hasta el séptimo semestre el Icetex había cumplido con los desembolsos pactados. Sin embargo, en 2024, el instituto no hizo el giro correspondiente para ese periodo académico, argumentando que los recursos priorizaban a estudiantes de universidades públicas.

En declaraciones recogidas por el medio citado, la afectada aseguró que, a pesar de que el Icetex no transfirió el dinero, sí les exigió el pago de 4 millones quinientos mil pesos al no tener cómo pagar ese monto, el instituto luego les pidió 2 millones ochocientos mil pesos adicionales con intereses, pero informaron que el desembolso ya no era viable porque había finalizado la vigencia del semestre.

Según relató Sánchez, la universidad permitió que su nieta cursara el semestre y obtuvo sus notas, pero ahora les exige el pago del periodo anterior y el actual, por un total de 23 millones de pesos La joven, quien gana un salario mínimo, no tiene cómo asumir esta deuda, y su abuela teme perder el apartamento que heredó, el cual ya está en riesgo de embargo.

En los últimos meses, el monto de las cuotas mensuales pasó de 460 mil pesos a 2 millones novecientos pesos, un aumento del 530 %. Ante esto, la señora Marta lanzó un llamado urgente al Congreso para que avance la reforma al Icetex, advirtiendo que muchos jóvenes en universidades privadas están en situaciones similares y no reciben ningún alivio.

