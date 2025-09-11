Grupo Aval lanzó GOU Payments S.A., una nueva compañía que busca revolucionar el sistema de pagos en Colombia al ofrecer soluciones modernas, seguras e inmediatas para empresas, entidades financieras, fintechs y personas naturales.

Su infraestructura de nivel internacional está diseñada para optimizar pagos, cobros, recaudos y financiación, complementando el sistema Bre-B del Banco de la República, que impulsa los pagos inmediatos en el país.

La propuesta de GOU Payments se centra en democratizar la innovación y garantizar que nadie quede por fuera de esta transformación digital.

La plataforma permitirá realizar transferencias, recaudos, retiros en cajeros y corresponsales con códigos QR sin tarjeta, giros internacionales, recepción de remesas, débitos automáticos para el pago de facturas, compras físicas y virtuales mediante llaves digitales, así como financiamiento a través del descuento de facturas y generación de links de pago.

El proyecto, que será presentado en el Latam Fintech Market 2025, se apoya en la red de entidades del Grupo Aval: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Popular y la billetera digital dale!.

Según María Lorena Gutiérrez, presidenta del conglomerado, el objetivo es impulsar la inclusión financiera y abrir oportunidades de crecimiento para todo el ecosistema empresarial y social del país.

Con esta apuesta, Grupo Aval reafirma su liderazgo en el sector financiero, consolidando su compromiso con la transformación digital, la eficiencia y el desarrollo económico sostenible en Colombia.

