El Grupo Aliar S.A., propietario de La Fazenda, anunció oficialmente un cambio generacional en su dirección ejecutiva con la designación de Mario Restrepo como su nuevo líder, lo que marca un nuevo capítulo institucional luego de 20 años en manos de Jaime Liévano, quien ahora asume el cargo de asesor estratégico. Este movimiento representa una transición sistemática y ordenada de una administración exitosa en la empresa de producción de alimentos con una historia de tres décadas.

Jaime Liévano, quien durante su gestión impulsó a la compañía hacia la autosuficiencia agrícola en Colombia, dijo sobre su sucesor, “Acordamos que al cumplir yo los 80 años, buscaríamos un capitán. Lo encontramos en Mario Restrepo”. Este cambio de timón fue previamente consensuado por la junta directiva y los socios de la empresa.

En el curso de más de cuarenta años, Grupo Aliar se ha centrado en la nutrición humana y en el desarrollo productivo. Inspirándose en la experiencia de las regiones brasileñas del Cerrado y Mato Grosso, Liévano y su equipo se aventuraron hace 25 años en la producción nacional de granos y pastos, apuntando a la altillanura colombiana como un territorio de enorme potencial agrícola.

“Podemos arreglar los suelos rápidamente, la excelencia se logra con generaciones”, afirmó Liévano en una demostración de confianza en su visión a largo plazo.

El establecimiento formal de Aliar como empresa hace 19 años permitió desarrollar su modelo productivo en la altillanura, obteniendo resultados consistentemente “muy buenos”, según destacó Liévano. El proyecto comenzó con el objetivo de consolidar la producción de alimentos, impulsar la independencia agrícola del país y explorar nuevas zonas de desarrollo.

Mario Restrepo, al asumir la presidencia, la describió como “un sueño cumplido para cualquier apasionado de los negocios y del campo colombiano”. Restrepo destacó la posición estratégica que ocupa la altillanura para el futuro desarrollo del país, así como para la seguridad alimentaria de los colombianos y la provisión de alimentos para el continente y el mundo.

“Aliar es una compañía que, además de desarrollar toda su cadena de una integración vertical, ha propendido porque, además de mejorar los suelos, han crecido con ellos las comunidades, los trabajadores y los aliados estratégicos”, señaló Restrepo al enfatizar la transformación social que ha impulsado la empresa.

Restrepo asumió el desafío de potenciar el ya extraordinario legado de Liévano y su visión a largo plazo para el desarrollo rural y la sostenibilidad. En una muestra firme de compromiso afirmó: “Vengo a dar lo mejor de mí para trabajar con este equipo y potencializar los resultados ya extraordinarios de la gestión y del proyecto que nació en la mente de don Jaime hace veinticinco años”.

