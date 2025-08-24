Una de las grandes pasiones (y amores) de los colombianos son los asados. Ese plan de asar carne, chorizos, tomar ‘pola’ y hablar con familias y amigos manda la parada en muchos lugares del país. Pero eso no es solo una costumbre muy colombiana, también hace parte de la cultura gringa.

Por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, los barbacoas son un ‘parche’ imperdible los fines de semana, aunque hay que decir que no se necesita tener visa para ir a un restaurante de Texas o Tennessee para disfrutar de los cortes que hacen famosa a esa comida en el mundo.

Muy cerca a Bogotá, en la vereda La Cuesta (kilómetro 5.7 vía a Subachoque), se encuentra uno de los restaurantes que las redes sociales (y los ‘influenciadores’) han hecho famoso en los últimos tiempos. Se trata de Austin’s Texas BBQ, una barbacoa que toma los principios de la gastronomía del sur de Estados Unidos y la traduce al lenguaje colombiano.

Ese afamado restaurante fue creado hace más de 6 años por Carlos Bernal, junto con Roger, un estadounidense que ya tenía un sitio de BBQ en Bogotá y que se le unió para fundar el establecimiento. Ambos se conocieron en Subachoque y el gusto por la carne, el humo y la cocina los terminó reuniendo.

Bernal señaló en un video publicado en TikTok por la cuenta @b.eats__, que Austin’s Texas BBQ nació porque a él le “gustaba cocinar BBQ”, lo que lo llevó a impulsar el negocio con su socio.

En ese momento, expresó, solo iniciaron el restaurante con un total de “5 mesas y un ahumador”, pero con los años y el trabajo que han hecho para crecer y llevar su carne a más consumidores, “ahora tienen casi 60 mesas y 3 ahumadores” para atender el local que como dato curioso solo abre los fines de semana y festivos.

Para intentar recrear lo mejor posible las recetas texanas, Roger usa leña de manzana, tomate de árbol y cerezo, en los ahumadores en los que dejan sus cortes de res, cerdo y pollo entre 4 y 12 horas para que tengan el sabor característico de las barbacoas más famosas estadounidenses.

