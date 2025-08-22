En un país donde las plazas de mercado son un símbolo de la riqueza culinaria, el fundador del restaurante El Chato, galardonado por The 50 Best como uno de los mejores del mundo, levantó su voz contra la proliferación de restaurantes mexicanos en estos espacios emblemáticos.

Clavijo, una figura destacada en la gastronomía latinoamericana y habitual invitado en los Best Chef Awards, expresó en el podcast Detrás del Nombre su preocupación por la pérdida de la identidad culinaria colombiana, instando a los jóvenes chefs a apostar por la cocina local en lugar de tendencias extranjeras.

El chef abordó un “problema” que considera alarmante: la preferencia por cocinas foráneas en espacios tradicionales como la Plaza de Paloquemao en Bogotá. “O sea, por ejemplo, me parece muy loco que uno vaya a Paloquemao y hay restaurantes mexicanos. A mí me parece tan demente, es una cosa que, o sea, yo no acepto. No puedo entender que uno de los mercados más importantes de esta ciudad tenga gastronomía mexicana en la frutería. ¿Y eso por qué pasa?, porque estas generaciones estamos perdiendo nuestra identidad y eso pasa porque mucha gente se decanta por la mediocridad. Se ve mucho en este gremio”, afirmó el chef.

Clavijo sostiene que las plazas de mercado, como epicentros de la cultura alimentaria colombiana, deberían ser espacios para enaltecer ingredientes y recetas locales, como el maíz, las arepas o los tubérculos, en lugar de replicar modelos gastronómicos extranjeros. Su crítica apunta a una falta de creatividad y arraigo, que, según él, amenaza el legado culinario del país.

Para contrarrestar esta tendencia, Clavijo está impulsando iniciativas que promuevan la gastronomía local. “Ahí también queremos empezar a hacer conversatorios de cocina, invitando como portadores de tradición y gente que haya trabajado la gastronomía en Colombia, precisamente para evitar como para tratar de impulsar a jóvenes a que no hagan un restaurante mexicano en Paloquemao”, explicó.

Restaurantes colombianos enfrentan complejo desafío, según chef

El chef advierte que el futuro de la gastronomía colombiana enfrenta obstáculos, no solo por la preferencia por cocinas extranjeras, sino también por la evasiva de los consumidores a pagar por propuestas locales de alta calidad.

“El futuro de la cocina colombiana está muy complicado porque el colombiano no quiere pagar por eso y la gente no quiere estudiar ni quiere involucrarse en el tema”, lamentó.

