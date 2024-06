En Colombia hay miles de opciones de restaurantes, pero la posición de ser el mejor de todos la tiene El Chato, gracias a un prestigioso ‘ranking’ internacional. Obtuvo el puesto número 25 y esta es la historia de su dueño.

Esta es la posición más alta que un restaurante colombiano ha ocupado en The World’s 50 Best Restaurants y ahora es motivo de orgullo en Colombia. Su reconocimiento ha hecho que sea costoso comer allí, pero tiene platos a la carta a precios no tan elevados y con fama de exquisitos, pues combina elementos de la cocina colombiana con la internacional.

¿Quién es el dueño de El Chato, mejor restaurante colombiano?

Se trata del chef Álvaro Clavijo, que contó en el programa ‘Los informantes’, de Caracol Televisión, cómo comenzó en la cocina: por accidente, en un restaurante en París y luego de que su jefe se diera cuenta de que no era bueno lavando platos.

“Llegué a pedir trabajo de mesero. […] Era tan malo lavando platos que el chef me dijo: ‘Póngase a cocinar’. Yo lavo platos y usted aprende a cocinar y empezó a fluir, a coger el ritmo muy fácil y empecé a cocinar de una”, contó.

Así las cosas, inició estudios en la Escuela de Hostelería Hofmann en Barcelona y luego regresó a trabajar en el Hotel Bristol, que tiene tres estrellas Michelin. Pero luego soñó más alto y terminó en Noma, restaurante en Copenhage, considerado como el mejor del mundo durante varios años.

En 2017 regresó a Bogotá y luego de que le negaron la visa para trabajar en Rusia, decidió montar su propio negocio en Chapinero. Su clave, según reveló, fue poner sobre la mesa ingredientes poco comunes en restaurantes y presentarlos de formas innovadoras: vísceras, cortes de cerdo poco comunes, remolacha, palmitos, frutos del Amazonas, entre otros.

Y aunque al principio no le fue tan bien por sus exóticos platos y casi tuvo que cerrar, hoy cuenta con alta reputación a nivel internacional.

¿Cuánto cuesta comer en El Chato?

El lugar queda ubicado en la calle 65 # 4 – 76 de la capital y atiende de lunes a sábado de 12:00 m. a 11:00 p. m. y los domingos de 12:00 m. a 5:00 p. m.

En la carta del restaurante hay diferentes platos y precios. El concepto es de menú de varios pasos con cóctel de bienvenida y 7 platos para degustación, además del postre. La propuesta es innovadora, como Sapiens, el restaurante dirigido por la inteligencia artificial que abrieron en Bogotá.

El menú maridado con alcohol cuesta 740.000 pesos y sin alcohol cuesta 680.000 pesos. El menú sin maridaje cuesta 640.000 pesos por persona.

También hay platos a la carta variados. Lo más económico del menú es una Bretaña, Canada Dry o un Vivante, bebidas que cuestan 8.000 pesos. Dentro de los platos más baratos está la ensalada roja a 26.000 pesos, el ostión a 26.000 pesos, la mazorca tierna a 35.000 pesos y los corazones de pollo a 39.000 pesos.

