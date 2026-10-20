Por: EL PILON SA

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La deuda bruta del sector público colombiano cerró el año 2025 en $1.273,51 billones, revelando un incremento significativo de $97,77 billones en comparación con el saldo reportado en diciembre de 2024. De acuerdo con el informe presentado por la Contraloría General de la República, esta evolución plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas del Estado, señalando la necesidad urgente de implementar una hoja de ruta que permita reducir el nivel de endeudamiento a largo plazo.

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Del total de la deuda, $835,33 billones corresponden a obligaciones internas, lo que representa un 65,6 % de la deuda bruta, mientras que los $438,18 billones restantes corresponden a deuda externa, equivalente al 34,4 %. El crecimiento del endeudamiento, que fue del 8,3 % con respecto al año anterior, se explicó principalmente por el aumento de $147,23 billones en las obligaciones internas. Este crecimiento fue suficiente para compensar la reducción de $49,46 billones en las obligaciones externas, evidenciando la preferencia por financiamiento interno en ese periodo. En términos del producto interno bruto (PIB), la deuda representó un leve incremento, pasando del 68,6 % en 2024 al 68,7 % en 2025.

El Gobierno Nacional Central destacó como el principal motor de este endeudamiento, con un saldo de $1.060,41 billones, valor que equivale al 57,2 % del PIB. Según la Contraloría, el mayor aumento se observó en los títulos de tesorería (TES B), que crecieron $141,10 billones, impulsados por una estrategia del Ministerio de Hacienda para ampliar las emisiones y financiar distintas obligaciones públicas. Paralelamente, la deuda externa de esta entidad cayó $41,76 billones, aunque esta disminución se explicó por la apreciación del peso colombiano frente al dólar, ya que cuando se mide en moneda extranjera, el saldo pasó de USD 81.695,33 millones a USD 84.759,40 millones. En la administración de estos compromisos, el Ministerio de Hacienda recurrió a la recompra de bonos y a créditos con organismos multilaterales para diversificar riesgos y gestionar vencimientos.

En materia de sostenibilidad fiscal, la deuda neta del Gobierno Nacional Central se ubicó en el 58,5 % del PIB en 2025, inferior al 61,3 % proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, el Plan Financiero de 2026 anticipa un aumento moderado hasta el 58,7 %. Pese a estos datos, la Contraloría advirtió que factores como un menor crecimiento económico, tasas de interés reales más altas o una depreciación del peso podrían provocar que la deuda neta supere el 60 % del PIB. El organismo enfatizó la importancia de contener los intereses de la deuda y mantener en equilibrio el déficit primario, pues si los intereses reales superan el crecimiento económico de forma sostenida, la deuda pública continuará incrementándose, incluso si se consigue un superávit primario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo está compuesta la deuda pública de Colombia entre obligaciones internas y deuda externa?

Según datos de la Contraloría General de la República, al cierre de 2025 la deuda pública colombiana estaba conformada en un 65,6 % por obligaciones internas, alcanzando los $835,33 billones, mientras que la deuda externa representó el 34,4 %, equivalentes a $438,18 billones. Este perfil refleja una mayor dependencia del financiamiento interno durante el año analizado.

¿Por qué la Contraloría General de la República advierte riesgos sobre el endeudamiento del Estado?

La Contraloría General de la República advierte que una combinación de factores como un crecimiento económico por debajo de lo estimado, el aumento de tasas de interés reales o una depreciación del peso colombiano puede elevar el déficit y ocasionar que la deuda neta supere el 60 % del PIB. Ante esto, el organismo subraya la importancia de mantener los intereses de la deuda y el déficit primario en niveles sostenibles para proteger la salud fiscal del Estado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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