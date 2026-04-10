Cuidar el historial crediticio es clave para evitar reportes negativos en Datacrédito, la central de riesgo que recopila y analiza el comportamiento financiero de las personas.

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Este historial funciona como una carta de presentación ante el sistema financiero y puede influir directamente en la posibilidad de acceder a créditos o productos bancarios.

El puntaje en Datacrédito oscila entre 150 y 999 puntos y se basa en el cumplimiento de los pagos. Aunque no existe una calificación enteramente buena o mala, tener más de 700 puntos allí refleja un manejo adecuado de las finanzas.

El principal riesgo surge cuando las personas pierden el control de sus gastos y se endeudan más de lo que pueden pagar, lo que puede llevarlas a caer en mora.

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Cuando un usuario se retrasa en sus pagos, esta información queda registrada incluso después de saldar la deuda. Por ejemplo, si una persona estuvo en mora seis meses, el reporte negativo permanecerá otros seis meses adicionales.

Para evitar estos problemas, se recomienda monitorear constantemente el historial, pagar a tiempo, evitar el sobreendeudamiento y asumir deudas de forma responsable.

También es clave revisar periódicamente la información en la plataforma, donde se pueden consultar reportes y negociar obligaciones pendientes. Mantener buenos hábitos financieros facilita el acceso a mejores condiciones crediticias.

Qué es Datacrédito y cómo funciona en Colombia

Datacrédito es una central de riesgo en Colombia que recopila, almacena y analiza la información financiera de personas y empresas. Su función principal es construir un historial crediticio que refleje cómo cada usuario maneja sus obligaciones, como créditos, tarjetas, servicios públicos o compras a plazos.

Este historial se convierte en una referencia clave para bancos y entidades financieras al momento de decidir si otorgan un préstamo o no, y bajo qué condiciones.

El funcionamiento de Datacrédito se basa en los reportes que envían distintas entidades sobre el comportamiento de pago de los usuarios. Cada vez que una persona paga a tiempo, incumple o entra en mora, esa información se registra y afecta su puntaje crediticio, que generalmente va de 150 a 999.

Un puntaje alto indica responsabilidad financiera, mientras que uno bajo puede generar dificultades para acceder a nuevos créditos. Además, los reportes negativos pueden permanecer un tiempo incluso después de pagar la deuda.

Las personas pueden consultar su historial de forma gratuita a través de la plataforma oficial. Esto permite monitorear su situación, detectar errores y tomar decisiones para mejorar su perfil.

En esencia, Datacrédito no presta dinero, sino que actúa como un sistema de información que ayuda a evaluar el riesgo financiero de cada usuario.

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