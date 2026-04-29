La actual directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, se ha convertido en el centro de la conversación tras las graves acusaciones sobre una presunta red de corrupción en el Gobierno Nacional. Sin embargo, más allá de sus declaraciones, un dato que ha causado impacto es la remuneración mensual que percibe la funcionaria, cifra que la ubica en la cúspide de la pirámide salarial del sector público en Colombia.

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De acuerdo con información divulgada por medios como Blu Radio, fundamentada en cifras analizadas por el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, Rodríguez devenga una suma cercana a los 94’700.000 pesos mensuales.

Este monto sitúa a la directora del Fondo de Adaptación dentro del exclusivo grupo de los cinco cargos públicos mejor remunerados del país. Su salario no solo supera al de los ministros, sino que incluso está por encima de lo que perciben los senadores de la República, lo que ha despertado curiosidad sobre la escala salarial de ciertas entidades descentralizadas.

El debate sobre sus ingresos coincide con la entrevista concedida por la funcionaria a la revista Semana el pasado 12 de abril de 2026. En dicho espacio, Rodríguez “encendió el ventilador” al denunciar la existencia de una presunta estructura criminal que operaría desde la Casa de Nariño.

Según el testimonio de la funcionaria, figuras de alto nivel como Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y la activista Juliana Guerrero, estarían al frente de una campaña de desprestigio en su contra. Rodríguez sostiene que el objetivo de estos ataques sería forzar su renuncia para tomar el control de la entidad que ella dirige.

La directora fue enfática al señalar que este grupo de funcionarios, cercanos al círculo del presidente Gustavo Petro, habría conformado una red para manipular decisiones presidenciales en beneficio propio. La tesis de Rodríguez apunta a que, ante la incertidumbre sobre la continuidad del actual proyecto político en el futuro, estos actores estarían buscando asegurar beneficios económicos exprimiendo los recursos del Estado.

Estas declaraciones han generado una fuerte sacudida política, mientras los señalados, como Carlos Carrillo, han salido a desmentir las acusaciones, calificándolas de falsas y carentes de sustento jurídico. Por ahora, el país observa con atención el desenlace de este choque interno en el Ejecutivo, donde se mezclan denuncias penales y salarios millonarios.

¿Quién es Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación?

Angie Rodríguez es una administradora pública con amplia trayectoria en el sector estatal, quien asume la dirección del Fondo de Adaptación.

Rodríguez llegó a este cargo tras desempeñarse como Secretaria General de la Presidencia entre 2025 y 2026, bajo el mandato del presidente Gustavo Petro. Su perfil técnico se sustenta en una especialización en gestión pública, herramientas que ha aplicado en diversas carteras de alto nivel.

Dentro de su hoja de vida destaca su paso por el Ministerio de Trabajo, donde fungió como asesora principal durante la gestión de Clara López. Asimismo, ha integrado los equipos de trabajo de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Salud, bajo la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo. Con este nombramiento, el Ejecutivo busca fortalecer la ejecución de proyectos de infraestructura y mitigación en las regiones más vulnerables de Colombia.

¿Cuáles son las funciones del Fondo de Adaptación en Colombia?

El Fondo Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, desempeña un rol técnico fundamental en la mitigación del riesgo y la respuesta ante desastres naturales en el país. Su misión principal es ejecutar proyectos integrales que reduzcan la vulnerabilidad física y social de las poblaciones afectadas por fenómenos climáticos.

Dentro de sus funciones principales destaca la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura, que abarcan desde soluciones de vivienda y sistemas de acueducto hasta conectividad vial. Estos desarrollos se realizan bajo un enfoque regional que prioriza el análisis de riesgo para evitar futuras afectaciones. Asimismo, la entidad tiene la tarea de ordenar el territorio alrededor del agua, promoviendo la restauración de ecosistemas y la protección de cuencas. A través de la gestión eficiente de recursos, el Fondo busca no solo la reconstrucción tras una emergencia, sino la transformación de las zonas intervenidas para que sean resilientes ante el cambio climático.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.