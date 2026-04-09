En medio de los aumentos a nivel nacional, el Gobierno Nacional formalizó el incremento salarial para los miembros de la Fuerza Pública colombiana en 2026 mediante la expedición del Decreto 0384. Este ajuste económico busca compensar la pérdida de poder adquisitivo tras una inflación del 5,1 % reportada durante el año anterior.

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La normativa, replicada por medios como El Tiempo y La FM, establece una mejora salarial integral que beneficia tanto a oficiales como a suboficiales de las instituciones armadas del país.

La fórmula utilizada para este incremento combina el Índice de Precios al Consumidor certificado por el Dane con un porcentaje adicional del 1,9 %. Este componente extra es producto de los acuerdos logrados en las mesas de negociación colectiva entre el Estado y las federaciones sindicales del sector público. Como resultado, el ajuste general consolidado asciende al 7 %, garantizando una remuneración por encima del costo de vida actual.

Un aspecto fundamental de este decreto es la atención prioritaria a los rangos básicos de la jerarquía militar y policial. El ajuste contempla incrementos diferenciales más elevados para soldados profesionales y cabos, con el fin de corregir asimetrías detectadas en la escala salarial. Esta reorganización responde directamente al impacto que tuvo el alza del salario mínimo sobre los grados inferiores de la institución.

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El sistema de remuneración de las fuerzas armadas mantiene su estructura de proporcionalidad basada en la asignación de los generales. No obstante, este proceso de nivelación salarial impulsado por la actual administración busca fortalecer la progresividad entre los diferentes grados. Con la oficialización de estos valores, se pretende mejorar la estabilidad económica de la base de la Fuerza Pública y dignificar su labor profesional en todo el territorio nacional.

“Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los grados de General y Almirante, percibirán por todo concepto una asignación mensual igual a la que devenguen los Ministros del Despacho”, indicó el decreto.

¿Cómo son los porcentajes de aumento en la Fuerza Pública en 2026?

Según la información oficial, estos son los porcentajes alrededor con los nuevos valores en los rangos básicos de los salarios en la Fuerza Pública

Oficiales

General: 100 %

Mayor General: 96,90 %

Brigadier General: 86,62 %

Coronel: 67,12 %

Teniente Coronel: 52,36 %

Mayor: 45,52 %

Capitán: 37,46 %

Teniente: 32,72 %

Subteniente: 28,93 % Suboficiales Sargento Mayor de Comando Conjunto: 42,34 %

Sargento Mayor de Comando: 36,24 %

Sargento Mayor: 32,56 %

Sargento Primero: 27,97 %

Sargento Viceprimero: 25,32 %

Sargento Segundo: 24,19 %

Cabo Primero: 24,04 %

Cabo Segundo: 23,89 %

Cabo Tercero: 23,59 % Soldados e infantes de marina Soldado profesional / infante de marina: 23,29 % Nivel ejecutivo de la Policía Comisario: 52,78 %

Subcomisario: 44,81 %

Intendente jefe: 42,66 %

Intendente: 40,50 %

Subintendente: 31,82 %

Patrullero: 25,37 % Agentes de Policía (según antigüedad) Menos de 5 años: 15,59 %

Entre 5 y menos de 10 años: 18,35 %

10 años o más: 18,81 % De esta manera, algunos de los salarios quedaron así, de acuerdo con el documento: Soldado profesional: $ 2’451.267 (23 %)

$ 2’451.267 (23 %) Cabo tercero: $ 2’482.834 (25,6 %)

$ 2’482.834 (25,6 %) Cabo segundo: $ 2’514.404 (23,2 %)

$ 2’514.404 (23,2 %) Cabo primero: $ 2’530.189 (20,2 %)

$ 2’530.189 (20,2 %) Sargento segundo: $ 2’545.974 (11,9 %)

Críticas ante aumento de salario para Fuerza Pública en Colombia en 2026

Jorge Castillo, veterano del Ejército Nacional y excandidato al Congreso en las pasadas elecciones, replicó desde su cuenta de X (antes Twitter) una explicación en la que afirmó que es “lo que realmente pasa cuando se politizan los salarios de la Fuerza Pública”.

En ese sentido, presentó los siguientes puntos como críticas con respecto al aumento de los sueldos:

“Introducen la lucha de clases dentro de las Fuerzas Armadas, dividiendo a quienes deben actuar como un solo cuerpo”. “Desaparece el mérito en los ascensos y se irrespeta el esfuerzo y los años de servicio de los uniformados”. “Se pierde el 17 % de la capacidad adquisitiva. Es decir, a un miembro de la Fuerza Pública que gana 4 millones de pesos le reducen efectivamente el sueldo en 640.000 pesos”. “Afectación directa y dolorosa a las familias de los uniformados y a los veteranos”.

Esta fue la publicación en cuestión:

Acá se lo explica @PilaRodriguezCo con plastilina, lo que realmente pasa cuando se politizan los salarios de la Fuerza Pública: 1. Introducen la lucha de clases dentro de las Fuerzas Armadas, dividiendo a quienes deben actuar como un solo cuerpo. 2. Desaparece el mérito en… pic.twitter.com/mKoIWeRNSB — Jorge Castillo (@JorgeECastilloL) April 9, 2026

Así se mantiene la lupa en el incremento salarial para soldados y policías en Colombia, con las elecciones presidenciales a pocas semanas.

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Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: