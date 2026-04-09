En medio de los movimientos de la economía de Colombia, una de las grandes empresas en el sector del ‘retail’ lanzó oportunidades para dar el primer paso en el ámbito laboral desde la época estudiantil.

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Tiendas D1 lanzó vacantes para practicantes profesionales en Bogotá, con 25 oportunidades, de acuerdo con lo que publico en su sitio web oficial de cara al segundo semestre de 2026.

La empresa replicó la información por medio de una publicación desde su cuenta oficial en LinkedIn, donde mostró un video en el que le abrió las puestas a quienes buscan esa alternativa.

Las profesiones para las prácticas de los últimos semestres de universidad en D1 son:

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Ingeniería de procesos.

Derecho.

Ingeniería industrial.

Psicología.

Logística.

Salud ocupacional.

Ingeniería de sistemas.

Ingeniería mecánica.

Administración de empresa.

Ingeniería química.

Ingeniería ambiental.

Comunicación social.

Diseño gráfico.

Negocios Internacionales

Comercio Internacional.

Esas y otras afines fueron las alternativas que aparecieron tanto en el video de invitación como en el sitio web de la compañía, que indicó que los cargos son de manera presencial en Bogotá, con contrato de aprendizaje directo con D1 y a tiempo completo.

Los horarios de labores son de lunes a viernes, desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, con remuneración de salario mínimo legal vigente con afiliación a ARL y EPS.

El lugar de trabajo es en Chapinero, además de que entre los beneficios se ofrecen ruta de transporte según el lugar de residencia y acceso a espacios modernos y amigables.

“En Tiendas D1 estamos en búsqueda de grandes talentos universitarios que quieran vivir una experiencia práctica única en el ‘hard discount’ más grande del país. Esta es tu oportunidad de desarrollar al máximo tus habilidades y aplicar todo lo aprendido durante tu formación académica, en un entorno dinámico, innovador y con propósito”, indicó la empresa.

Uno de los aspectos determinantes es que los aspirantes no deben estar graduados, necesitan estar habilitados para firmar contrato de aprendizaje y contar con el aval de tu universidad para iniciar prácticas.

“En D1 trabajarás en un ambiente inspirador, con instalaciones completamente nuevas, espacios colaborativos y estaciones de trabajo modernas. ¡Un lugar donde el aprendizaje se vive cada día!”, sentenció la compañía.

Esta fue la publicación, con el enlace para llevar a cabo la postulación para las prácticas profesionales en D1 en 2026:

¿Cuál es la diferencia entre la práctica profesional y un empleo en Colombia?

La distinción entre la práctica profesional en Colombia y un empleo formal radica principalmente en la naturaleza del vínculo y su objetivo final. Según el reciente Decreto 0223 de 2026 emitido por el Ministerio del Trabajo, la práctica laboral se define como una actividad de carácter pedagógico.

Su propósito es permitir que un estudiante aplique sus conocimientos en un entorno real para completar su proceso educativo. A diferencia de un empleo, esta es una relación tripartita donde participan el estudiante, la institución educativa y la empresa, bajo una supervisión académica constante.

De acuerdo con la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral), el contrato de aprendizaje ha evolucionado para adquirir una naturaleza laboral especial, pero sigue diferenciándose del empleo ordinario. Mientras que en un empleo tradicional el trabajador recibe un salario por su prestación de servicios, el aprendiz o practicante recibe un “apoyo de sostenimiento”.

Según el portal jurídico AllAbogados, este apoyo debe ser equivalente al 100 % de un salario mínimo durante la fase práctica, pero no constituye salario para efectos de prestaciones sociales como cesantías o primas, a menos que se pacte lo contrario.

Por otro lado, la Ley 2043 de 2020 marca una diferencia clave en términos de trayectoria. Esta normativa obliga a que el tiempo invertido en las prácticas sea reconocido como experiencia profesional válida una vez el estudiante se gradúe.

En un empleo formal, la experiencia se cuenta desde la firma del contrato; en la práctica, el certificado emitido por la entidad receptora es el soporte legal. Además, en el empleo el trabajador está subordinado totalmente, mientras que en la práctica existe un tutor que guía el aprendizaje.

En términos de seguridad social, el empleo exige aportes completos a salud, pensión y riesgos laborales (ARL). En contraste, para las prácticas, la empresa suele cubrir la ARL y la salud, pero no siempre hay obligación de cotizar a pensión, dependiendo de la modalidad específica de vinculación formativa reglamentada en el Gestor Normativo de Función Pública.

Entender estas diferencias es esencial para que los jóvenes colombianos protejan sus derechos mientras realizan su transición exitosa hacia el mercado laboral formal.

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