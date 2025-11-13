A diferencia de boletos de cine a 1.000 pesos en un famoso centro comercial, hay engaños por medio de Colpensiones que llevaron a una alarma por parte de esa entidad por parte de quienes la usan para estafas.

Lo llamativo es que esto proviene de una serie de nuevos beneficios que tiene la administradora pública de pensiones para sus afiliados y pensionados a nivel nacional, por lo que lanzó la advertencia con un video desde su cuenta institucional de X (antes conocida como Twitter).

La alerta remarcó el hecho de que hay personas que acuden a ciberestafas usando medios digitales a nombre de Colpensiones, a pesar de que la entidad no acude a esta estrategia.

“No te dejes engañar por mensajes, correos o enlaces externos que prometen beneficios. La única forma, es por las fuentes oficiales”, indicó en el aviso hecho a través de la publicación mencionada.

De hecho, el video señaló que las personas tienen la oportunidad de acceder al sitio web del fondo público de pensiones, en la sección de Zona Informativa, donde es posible encontrar Bienestar.

Ese espacio es el único autorizado para quienes pretenden aprovechar los nuevos beneficios de Colpensiones, que advirtió que estos no se llevan a cabo ni por mensajes, correos o enlaces externos.

Cabe recordar que esa estrategia es una de las más utilizadas por ciberataques en Colombia, con la intención de robar datos personales y, eventualmente, ejecutar hurtos mucho mayores.

El país es uno de los más afectados por este tipo de delitos, que ahora usó a la administradora de pensiones como carnada para ese engaño, a costa de esa serie de descuentos que lanzó recientemente.

¿Cuáles son los nuevos beneficios para afiliados y pensionados en Colpensiones?

Colpensiones ha introducido varios beneficios nuevos dirigidos a sus afiliados y pensionados en Colombia durante 2025. Uno de ellos es el convenio con la aerolínea JetSMART Airlines, gracias al cual los afiliados y pensionados de Colpensiones pueden acceder a descuentos de hasta el 30 % en tiquetes aéreos, tanto para vuelos nacionales como internacionales.

Para aplicar al descuento se debe usar el código promocional COLPE30, realizar la compra durante el periodo estipulado y viajar antes de la fecha límite establecida por el acuerdo.

Además de estos tiquetes, hay otros descuentos con reconocidos restaurantes y establecimientos como Kokoriko, Oma,Presto y Mimos, que se encuentran en el área de Bienestar.

En general, aparecen diferentes marcas con las que hay descuentos en servicios variados: desde comidas, educación, gimnasios y hasta vuelos más baratos están disponibles.

La Unir ofrece hasta 50 % de oferta para maestrías y posgrados para pensionados y afiliados, mientras que para los que buscan ingresar a gimnasios también existe una rebaja en Stark Smart Gym, con precios mensuales desde 89.900 pesos.

La entidad ha establecido un modelo de bienestar intergeneracional que busca no solo pensionados, sino también afiliados jóvenes, próximos a pensionarse y adultos mayores convivir y compartir experiencias que fomenten la salud emocional, el sentido de propósito y el tejido social. Este enfoque incluye alianzas con cajas de compensación, eventos regionales y comunicación digital para ampliar el alcance.

Además, para promover el ahorro y la protección financiera de afiliados con ingresos bajos o en informalidad, Colpensiones comenzó a ofrecer desde 2025 sorteos de bonos superiores a los 2’300 000 pesos cada uno, dirigidos a quienes realizan aportes en BEPS, lo cual amplía el componente de bienestar al incentivar la cultura del ahorro y la seguridad económica en el retiro.

