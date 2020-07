green

En ese sentido, el nuevo decreto de aislamiento que publicó la administración local determinó que no podrán funcionar los call centers que no se dediquen al sector salud y abastecimiento. Por ejemplo, la solicitud de servicio de taxi no funcionará de forma normal, describe el diario La República.

El Decreto 169 de 2020 del Distrito también aclara que si un empleado de un call center (de salud o abastecimiento) vive en una de las 15 localidades que están en aislamiento estricto, no podrá desplazarse hasta el lugar en el que funciona este.

En uno de los puntos de la norma emitida se menciona los call center como uno de los servicios de indispensable operación, pero no se aclara la exigencia de que sean de salud o abastecimiento.

“Sólo se permitirá el ingreso, la circulación de las personas y vehículos que se desempeñen o sean indispensables para prestar o recibir los siguientes servicios y labores: La prestación de servicios indispensables de operación, mantenimiento y emergencias de servicios públicos domiciliarios, como acueducto, alcantarillado, energía, aseo, gas natural, alumbrado público y servicios de telecomunicaciones, call center, redes y data center, debidamente acreditados por las respectivas empresas públicas y privadas o sus concesionarios acreditados”, señala la norma.

Sin embargo, el Distrito precisó la información y aclaró que solo podrán funcionar de forma normal los mencionados.

En ese sentido, los call centers que no podrían funcionar de forma normal en la capital, según la norma, son los de servicios bancarios, domicilios, soporte técnico y cobranzas, entre otros.