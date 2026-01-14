En medio de las controversias por el salario mínimo en Colombia y más realidades de la economía nacional, más de uno busca en la lotería una oportunidad para llevarse un gran botín.

¿Qué número cayó en Baloto miércoles 14 de enero de 2026?

Número ganador: por confirmar

Los números ganadores de Baloto este miércoles 14 de enero de 2026, sorteo 2602, se divulga entre las 11:00 y 11:15 de la noche, en transmisión por Canal 1 y actualización de Pulzo con el resultado.

El juego de Baloto consiste en elegir cinco números del 1 al 43, y una ‘superbalota’ del 1 al 16. El objetivo es acertar la combinación ganadora para obtener el premio mayor acumulado.

El sorteo da premio por cuatro aciertos y el acumulado de Baloto para este miércoles 14 de enero de 2026, sorteo 2605, es de 16.800 millones de pesos, cantidad que alcanzó porque no hubo ganador en el sorteo 2604 del pasado lunes 12 de enero de 2026.

Los premios varían en función de la cantidad de números acertados en ambos sorteos (Baloto y Baloto Revancha), además de que la página oficial presenta todos los resultados históricos.

Resultado Baloto Revancha de miércoles 14 de enero de 2026

Número ganador: por confirmar

El número ganador de Baloto Revancha este miércoles 7 de enero de 2026, sorteo 2602, se divulga entre las 11:00 y 11:15 de la noche, en transmisión por Canal 1 y actualización de Pulzo con el resultado.

El acumulado de Baloto Revancha es de 12.900 millones de pesos para este miércoles 14 de enero de 2026, sorteo 2605, luego de que no hubo un ganador del premio millonario el pasado lunes 12 de enero de 2026.

Esta opción adicional, la de Baloto Revancha, se juega con los mismos números elegidos para el Baloto inicial y se tiene la alternativa por un costo adicional. Así, los apostadores tienen una segunda oportunidad de ganar un botín multimillonario.

¿Cuándo juega Baloto?

Baloto juega sorteos dos veces por semana: todos los lunes, miércoles y los sábados y se puede ver entre las 11:00 y las 11:15 de la noche por el Canal Uno, así como Pulzo ofrece los resultados al instante de cada uno de los sorteos para los interesados, incluida la Revancha.

Al revisar los resultados, es importante asegurarse de verificar la fecha y el número del sorteo para evitar confusiones en el momento del anuncio de los números ganadores.

Baloto no solo entregan premios para las grandes cifras sino que en algunos casos con varios aciertos en los que las personas tienen más opciones de llevarse una buena cantidad de dinero.

¿Cuál es el descuento por ganar una lotería en Colombia?

El descuento por ganar un premio de lotería en Colombia es del 20 % del total del botín, dinero que está reflejado principalmente del impuesto por ganancia ocasional previsto en el territorio nacional.

Los premios que superen las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario) son a los que se le aplica el porcentaje, cantidad que en 2025 corresponde a valores mayores a 2’390.352 pesos, que están sujetos a este tributo.

Las leyes en Colombia tiene algunos casos puntuales, como con la Lotería de Bogotá, con descuento adicional del 17 % que va para el Fondo Financiero Distrital de Salud. Además, está el impuesto del 4 x 1.000 sobre lo obtenido.

