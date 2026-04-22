La vigencia de la reforma pensional sigue suspendida por la Corte Constitucional, pese a que había sido aprobada en el Congreso. Aunque va cerca de un año de la decisión del alto tribunal, el proyecto del Gobierno Nacional sigue causando incertidumbre, principalmente entre sus críticos.

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Tal fue el caso de Alberto Carrasquilla, quien lanzó varias críticas contra la iniciativa de Gustavo Petro. El exministro se mostró de acuerdo con la iniciativa de hacer un régimen subsidiado tanto en las pensiones como en la salud, pero se mostró preocupado con la forma en la que el Gobierno manejaría el ahorro de los jubilados en territorio nacional.

El exmiembro del gabinete del gobierno de Iván Duque insistió en que es difícil ejecutar ese tipo de reforma pensional. A su vez, cuestionó que se afecte a quienes reciben menos de 4 salarios mínimos en sus mesadas que, según él, es el 10 % de la población.

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“De ahí en adelante me parece que es un paso atrás muy grande”, agregó Carrasquilla.

Mientras la reforma sigue congelada, el Gobierno ha intentado destrabarla para que reviva antes de que llegue un nuevo ejecutivo. De hecho, intentó ser revivida en febrero del presente 2026, pero la Corte Constitucional no llegó a un acuerdo y la mantuvo suspendida

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.