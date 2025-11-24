La discusión sobre la reforma pensional terminó bloqueada en la Corte Constitucional después de una sesión extraordinaria que, lejos de destrabar el expediente, lo dejó en un limbo.

Según Caracol Radio, la Sala Plena no logró una decisión este 24 de noviembre, luego de que el magistrado Carvajal quedara por fuera del debate y el tribunal quedara con solo ocho integrantes votando.

Con ese panorama, la votación terminó completamente dividida: cuatro magistrados se inclinaron por tumbar la ley y otros cuatro defendieron su continuidad, bajo la idea de que los vicios de procedimiento detectados ya habrían sido corregidos. Esa división, inédita para un tema de este calibre, dejó sin margen a la Corte para emitir un fallo.

#ATENCIÓN La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que un conjuez se unirá al debate de la Reforma Pensional. Hoy la votación quedó 4-4. Sigue sin definirse el futuro de la ley Pensional en el país. Vía @ClaudiaCamilaV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2025

Qué pasará con la reforma pensional

Ante el empate, la responsabilidad pasó obligatoriamente a un conjuez. En este caso, el expediente será revisado por Carlos Pablo Márquez, quien deberá analizar si el trámite legislativo efectivamente subsanó los errores de procedimiento que llevaron a que la reforma llegara al alto tribunal, según el mencionado medio.

El voto de Márquez no solo será definitorio, sino que marcará el rumbo del sistema pensional en Colombia. Lo que ocurra puede ir en dos direcciones muy distintas:

Si el conjuez respalda la postura de los magistrados que quieren tumbar la ley, la reforma pensional se caería por completo.

Si coincide con quienes defienden mantenerla, la norma superaría el lío jurídico y quedaría a salvo frente a las dudas sobre su trámite.

Por ahora, la Corte permanece a la espera de su concepto, que será el que finalmente resuelva un pulso que terminó más reñido de lo que se preveía.

