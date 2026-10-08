Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La reciente viralización de varios videos en redes sociales dejó en evidencia una tensa situación vivida durante la 18.ª edición del torneo infantil Valledupar Cup, específicamente en la cancha Jose Fernando Cuadrado, ubicada en el barrio Las Flores. Los registros, difundidos ampliamente en plataformas digitales, dejaron expuesto el momento en que se presentó una confrontación entre acompañantes del Club de Fútbol Ciudad Sincelejo y miembros del cuerpo arbitral durante un partido de la categoría 2014. La disputa, desencadenada por reclamos hacia el árbitro, escaló rápidamente a los empujones, todo bajo la mirada de los niños participantes y el público presente.

Sigue a PULZO en Discover

Ante la gravedad y la difusión del episodio, las directivas de la Escuela de Fútbol Ciudad Sincelejo y la organización del certamen emitieron pronunciamientos oficiales. En un comunicado firmado por su presidente, Olber Ramos Macea, el Club de Fútbol Ciudad Sincelejo rechazó categóricamente la conducta de sus acompañantes. La institución aseguró que los hechos contravienen sus principios y subrayó la aplicación de sanciones disciplinarias pertinentes. Además, el club pidió disculpas a los árbitros afectados, a la organización del torneo, demás clubes competidores y a la comunidad deportiva en general, asegurando que tomarán correctivos y reforzarán procesos pedagógicos con padres y deportistas, según se expresa en el comunicado citado por El Pilón.

Por su parte, Rafael Torres, entrenador y organizador de la Valledupar Cup, entregó detalles sobre lo sucedido y señaló que el incidente no tuvo mayores consecuencias debido a la pronta intervención de la directiva y de personas presentes en el lugar. De acuerdo con sus declaraciones, el conflicto fue provocado por un padre de familia que saltó la grada para expresar su inconformidad con las decisiones arbitrales. Sin embargo, la situación fue controlada de inmediato. Torres aclaró que, aunque un juez que no dirigía en ese momento acudió a respaldar a sus compañeros, ningún árbitro resultó lesionado tras el altercado.

El organizador finalizó su intervención haciendo un llamado a la cordura y al buen comportamiento, dirigido tanto a los más de 3.500 niños como a los padres que asisten a las diferentes sedes del torneo. Reiteró la importancia de que los adultos sean ejemplo y que los auténticos protagonistas de este tipo de eventos sigan siendo los niños, subrayando el carácter integrador del torneo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el torneo infantil Valledupar Cup entre el Club Ciudad Sincelejo y los árbitros?

Durante un partido de la categoría 2014 en la Valledupar Cup, acompañantes del Club de Fútbol Ciudad Sincelejo confrontaron a miembros del cuerpo arbitral por decisiones tomadas en el juego. La situación se intensificó hasta llegar a los empujones, pero fue controlada rápidamente por la organización y la directiva del torneo, sin que los árbitros resultaran lesionados.

¿Cómo respondió el Club de Fútbol Ciudad Sincelejo a los hechos de la Valledupar Cup?

Tras la difusión de los videos, el Club de Fútbol Ciudad Sincelejo emitió un comunicado rechazando el comportamiento de sus acompañantes, ofreciendo disculpas públicas a los afectados y comprometiéndose a aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes, así como a reforzar acciones pedagógicas con padres y deportistas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.