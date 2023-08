Lionel Messi está a un paso de cerrar otra página gloriosa de su historia. Bajo el liderazgo de la estrella argentina, el Inter Miami disputará este sábado, a las 8:00 de la noche hora colombiana, la final de la Leagues Cup frente al Nashville SC, en busca del primer título de su corta trayectoria.

La hazaña puede parecer menor en la carrera de un hombre que lo ha ganado todo. Pero el mérito de La Pulga es enorme: desde su llegada a hace poco más de un mes, el Inter, el peor clasificado de la MLS, lleva seis victorias consecutivas en la Leagues Cup, un torneo en el que compitieron 47 equipos de la liga norteamericana y de la mexicana.

(Vea también: Sale propuesta para que Messi juegue Libertadores; Conmebol daría mano para hacerlo real)

En todas ellas la figura clave ha sido Messi. El capitán albiceleste, relajado y feliz tras conquistar al fin el Mundial con Argentina y cerrar una etapa gris en el Paris Saint-Germain, lleva nueve tantos en seis partidos. Goles de todos los colores, con la izquierda, la derecha, de tiro libre. Muchos de ellos decisivos.

El rosarino, acompañado de dos figuras como Sergio Busquets y Jordi Alba, sus excompañeros del FC Barcelona, le ha dado al Inter una buena dosis de lo que le faltaba desde su fundación en 2020: talento, inteligencia de juego y la ambición de ganar siempre.

Un cambio que se ha reflejado en la gran cantidad de goles anotados por el equipo -21 en seis partidos- y en un juego mucho más ordenado, impulsado por Busquets desde el centro del campo. “Lo bueno es el desarrollo que ha tenido el equipo a lo largo del torneo”, dijo el entrenador del Inter, Gerardo Martino, el viernes en rueda de prensa.

El técnico argentino, consciente de que aún quedan muchas cosas por mejorar, se frota las manos ante el “empellón de confianza” que supondrá para sus jugadores el hecho de disputar ya una final.

La presencia de Messi, que reveló por qué celebra como superhéroe, en el campo facilitará sin duda la labor de sus compañeros y de Martino. Su experiencia en finales no tiene precio: a sus 36 años, la ‘Pulga’ levantaría su trofeo número 44 en caso de victoria este sábado en Nashville.

(Lea también: Lionel Messi tendrá documental de su llegada al Inter de Miami; se llevará su tajada)

El último obstáculo para el siete veces Balón de Oro y su nuevo equipo es el Nashville SC, una franquicia que ingresó en la MLS al mismo tiempo que el Inter, en 2020, y que tendrá el apoyo de su afición del Geodis Park (30.000 asientos).

El club dirigido por el inglés Gary Smith sembró dudas en el inicio del torneo, con una derrota ante Toluca y empates ante Cincinnati y América, pero en las últimas dos eliminatorias firmó triunfos solventes ante Minnesota United (5-0) y Monterrey (2-0).

El alemán Hany Mukhtar, vigente MVP (jugador más valioso) y Bota de Oro (23 goles en 33 partidos) de la MLS, ha encontrado hace poco a un socio fiable en ataque, el ariete inglés Sam Surridge, que ha visto puerta en los tres últimos partidos.

El encuentro se podrá ver por la plataforma de streaming Apple TV.

Lee También

“Poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todos.”

Leo on the growth of this Club and its future potential impact on the league. pic.twitter.com/9L3tYTma45

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2023