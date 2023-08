No ha pasado ni un mes desde que se dio el debut del ‘10’ con el Inter Miami y ya buscará su primer título con el equipo este sábado cuando enfrenten al Nashville en la final de la Leagues Cup.

(Vea también: “Lo gané todo, ya no pienso en el Balón de Oro”: Messi, sincero, dejó ver sus objetivos)

A partir de las 8:00 de la noche, el estadio Geodis Park de Nashville acogerá a ambas escuadras en el partido que decidirá el primer campeón de la Leagues Cup, un nuevo torneo oficial que durante un mes ha enfrentado a todos los equipos de la MLS y la Liga MX en un formato parecido al de los Mundiales.

Horas antes del encuentro, el capitán y máxima figura del Inter Miami, Lionel Messi atendió por primera vez a los medios y se refirió, entre otras cosas, a un detalle que ha llamado mucho la atención de sus fanáticos en los últimos días: sus celebraciones.

Messi going through the Marvel Universe 🔥 pic.twitter.com/IxYgm9Dgp3

— ESPN FC (@ESPNFC) August 12, 2023