El impactante aterrizaje del astro Lionel Messi en el fútbol de Estados Unidos será relatado en una serie documental producida por Apple TV+, dueña de los derechos de la liga norteamericana (MLS).

En un comunicado, Apple TV+ dijo que la producción constará de seis capítulos con acceso exclusivo a los bastidores del fichaje del capitán albiceleste, sus primeros pasos en el Inter de Miami y la locura que se ha generado a su alrededor en Miami.

“La serie narra la inmersión de Messi en Estados Unidos, el extraordinario viaje y transformación del Inter Miami y, lo que es más importante, el impacto que está teniendo actualmente en el fútbol de Norteamérica a medida que la ‘messimanía’ recorre el continente”, explicó la plataforma en su comunicado.

A sus 36 años, Messi está superando las enormes expectativas en su primera aventura fuera del fútbol europeo y acumula ocho goles en cinco partidos con el Inter, todos ellos en la Leagues Cup, el torneo conjunto con la liga mexicana en el que Miami está en semifinales.

Apple TV+, que ya anunció en junio otra ‘docuserie’ sobre la carrera de Messi y su participación en cinco mundiales, fue parte implicada en la decisión del argentino de comenzar una nueva etapa en Miami tras su salida del Paris Saint-Germain.

