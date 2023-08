El pasado 25 de julio, Edwin Stiven Mosquera Palacio, un joven del barrio El Poblado de Quibdó, cumplió un sueño. Ese día, el Atlanta United, equipo del que hace parte en la MLS, enfrentó al Inter Miami de Lionel Messi.

Al final del compromiso, una foto dio la vuelta por las redes sociales. Edwin estaba abrazando a su ídolo de la niñez, al que veía por televisión cada que jugaba en el Barcelona, a ese que lo inspiró para jugar fútbol, pese a que sus padres no querían que él fuera futbolista.

El Atlanta perdió 4-0, y Messi, anotó un soberbio doblete, pero el resultado, esta vez, era lo de menos para Edwin, solo anecdótico, porque en su mente únicamente estaba el recuerdo de los sacrificios que hizo para salir de su natal Chocó y llegar al profesionalismo.

“Yo casi no jugaba, no me dejaban. Una vez fui con mis amigos para estar en un equipo y me pidieron la tarjeta de identidad. No la entregué porque mi mamá Candelaria no me dejaba jugar”, recuerda.