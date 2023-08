La mayoría de los focos de la jornada de cuartos se volvieron a fijar en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, a las afueras de Miami, donde el Inter dio otra muestra de su asombrosa transformación desde la llegada de Messi.

La franquicia copropiedad de David Beckham, hundida en el último lugar de la temporada de la MLS, ha resucitado en este torneo de la mano del capitán albiceleste, secundado por sus exsocios del FC Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba.

Desde que Messi luce el uniforme rosa con el 10 a la espalda, el Inter encadena cinco victorias con ocho tantos del argentino, que ocupa en solitario la cima de los goleadores del torneo.

El argentino podría haber aumentado esa cuenta pero este viernes volvió a cederle un lanzamiento de penal al venezolano Josef Martínez para que abriera el marcador en el minuto 12.

El extremo finlandés Robert Taylor anotó el segundo en el 32 y el francés Adilson Malanda puso el 3-0 en su propia puerta en el 78 antes de que llegara el inevitable gol de Messi en un contragolpe en el 86.

Este fue el nuevo gol del astro argentino:

