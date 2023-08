La fiesta de Lionel Messi en Miami sigue adelante. El Inter se clasificó para los octavos de final de la Leagues Cup este miércoles al vencer 3-1 al Orlando City, en el primer derbi floridano de la estrella argentina, que anotó su segundo doblete consecutivo.

De gol en gol –ya lleva cinco en tres partidos-, Messi ya se ha convertido en el ídolo indiscutible de una afición que sueña ahora con ganar este torneo disputado por los equipos de la MLS (Estados Unidos y Canadá) y la liga mexicana.

El partido empezó de la mejor manera para el Inter Miami. Sergio Busquets mandaba en el centro del campo, el equipo tocaba con paciencia y, en el minuto 6, Robert Taylor recibió la pelota por la izquierda, encaró al lateral contrario, aceleró hacia el centro y vio el desmarque de Messi en el área. El extremo dio un pase brillante, picadito por encima de la defensa, que el capitán argentino remató a la red.

Parecía cuestión de tiempo que llegara el segundo gol del Inter, cuando el Orlando City, privado de balones hasta el momento, empató en una jugada aislada. El centrocampista uruguayo César Araújo marcó de un disparo raso después de que el portero Drake Callender rechazara un buen tiro del colombiano Iván Angulo.

El gol del Orlando desajustó el juego del Inter, que por unos minutos multiplicó los malos pases y las pérdidas de balón, incluso de Messi. El número 10, frustrado por el marcaje de sus rivales, se ganó su primera tarjeta amarilla en Estados Unidos con un empujón a un contrario.

El segundo gol del Inter llegó justo después del intermedio. El árbitro castigó con un penal severo un leve agarrón del defensa Antonio Carlos a Josef Martínez en el área. El delantero venezolano lo transformó sin temblar después de que Messi le cediera el honor de cobrarlo, mientras que el entrenador del Orlando, el colombiano Óscar Pareja, insistía en que la falta no existió.

